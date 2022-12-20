鑽泥鰍太銷魂！去日本畢旅「想洗泡泡浴」　女友1句他夢碎了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬YouTuber Joeman（九妹）前陣子開箱的日本泡泡浴影片，引起極大回響，就有一名男大生看完被推坑，想趁明年三月到日本畢業旅行時見見世面，怎料女友得知後憤怒不已，更放話「敢去就分手」，讓他不得不含淚宣告，泡泡浴夢想破滅。

網友日前在論壇「zuvio」娓娓道來，「昨天看了Joeman的泡泡浴對決之後，我真的心動了，覺得那是一個很酷的體驗，剛好明年三月我要和班上同學去日本畢業旅行，既然那不違法，價格也沒有很貴，心動不如馬上行動，於是我就去查了一些店，想說做個功課，也大概決定好要去哪一間洗。」

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隔天，他和女友出門約會，結果才去上個廁所回來，就發現對方臉色不對勁，看起來很生氣又感覺快哭了，後來在他追問之下，女友梨花帶淚地說，「你有我還不夠嗎？你為什麼想去那種店？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

這時，原po才恍然大悟，心想對方應該是看到了他查泡泡浴的資料，「可能我下意識覺得，這是一件不用躲躲藏藏的事情，所以瀏覽器就沒有開私密，查完也沒有特別刪掉。」

事已至此，男大生試圖說服女友，然而得到的回應是「你敢去的話就馬上分手，而且我還會跟你爸媽說。」就這樣，他的泡泡浴夢宣告破滅，也不禁淚喊「兄弟們，請幫我去體驗。」

▲小姐會趴在客人身上，使出「鑽泥鰍」絕活。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

對此，網友們紛紛回應，「各位單身狗，看好了，有些事情只有現在能做」、「這種事情還是單身的時候去體驗吧」、「兄弟，你畢業旅行去那邊，怎麼想都不會只有你一個想去阿，揪團掩護你啊」、「不會找女友幫你泡泡浴體驗阿」、「誰叫你那麼誠實」、「你可以分完手再去，我只能幫你到這了」。

值得一提的是，在「JOE是要對決」中，親自體驗泡泡浴的YTR瘋男就透露，小姐們擁有幾個超強密技，像是客人躺在氣墊床上，她們會使出「鑽泥鰍」的功夫，趴在客人身上，來回不斷穿梭，還有「章魚滑罐」這招，就像是章魚一樣，用嘴吸住客人身體的不同部位，帶來感官上的刺激。

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