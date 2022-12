加州地震「大橋裂開」急封　6.8萬戶斷電…官方喊：沒事別撥911

▲加州北部發生規模6.4地震,洪堡郡全境發生大停電。(圖/翻攝自poweroutage.us)



記者王致凱/綜合報導

美國加州洪堡郡(Humboldt County)當地時間20日凌晨發生規模6.4地震,目前已知造成當地超過6.8萬戶停電,當地一處橋梁在地震後出現裂縫,目前已經封閉,另外當局也收到天然氣外洩的報案,詳細災情目前仍不清楚。當局已經呼籲民眾,若非緊急情況應避免撥打報案電話佔線。

據悉,洪堡郡在地震發生後出現大停電,另外還接連發生十多次規模較小的餘震;當地民眾形容,地震發生時「地面彷彿在滾動」。目前傳出當地101號公路的芬代爾大橋出現裂縫,加州州警已經到場封閉交通。

FERNBRIDGE EARTHQUAKE DAMAGE: Damage to Fernbridge following the 6.2 magnitude #earthquake in Humboldt County. Main road to Ferndale currently closed off by CalTrans as crews inspect for additional damage. pic.twitter.com/4BPOSvZrN9