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加州地震「大橋裂開」急封　6.8萬戶斷電…官方喊：沒事別撥911

▲▼加州北部發生規模6.4地震，洪堡郡全境發生大停電。（圖／翻攝自poweroutage.us）

▲加州北部發生規模6.4地震，洪堡郡全境發生大停電。（圖／翻攝自poweroutage.us）

記者王致凱／綜合報導

美國加州洪堡郡（Humboldt County）當地時間20日凌晨發生規模6.4地震，目前已知造成當地超過6.8萬戶停電，當地一處橋梁在地震後出現裂縫，目前已經封閉，另外當局也收到天然氣外洩的報案，詳細災情目前仍不清楚。當局已經呼籲民眾，若非緊急情況應避免撥打報案電話佔線。

據悉，洪堡郡在地震發生後出現大停電，另外還接連發生十多次規模較小的餘震；當地民眾形容，地震發生時「地面彷彿在滾動」。目前傳出當地101號公路的芬代爾大橋出現裂縫，加州州警已經到場封閉交通。

根據美國電力通報網站PowerOutage.US資訊，洪堡郡目前有超過6.8萬戶停電，另據當地媒體報導，除了最靠近震央的城鎮芬代爾（Ferndale）之外，附近小鎮福圖納（Fortuna）和力拓戴爾（Rio Dell）也傳出有天然氣外洩的報案。此外，傳在力拓戴爾鎮可能有一人下落不明。

芬代爾當地新聞工作者泰特（Caroline Titus）透過推特分享一段地震後拍攝的影片，顯示她的住家在震後一片狼藉，家具、物品散落一地，且完全沒有電可用。由於洪堡郡全境都出現停電災情，當地緊急服務辦公室官方透過推特發文提醒居民，除非遇到緊急事件需要立即協助，否則請勿撥打911報案電話。

根據美國地質調查局測定，加州北部濱海地區當地時間20日凌晨2時34分發生規模6.4的強烈地震，震源深度16.1，震央在芬代爾西南偏西方向12公里處，沒有發布海嘯警報。

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