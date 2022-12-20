　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／5天後將就職「被提當選無效」　鍾東錦罵檢：故意入人於罪

記者蔡文淵、陳韻如、黃資真／苗栗報導

苗栗陳姓男子於今年選舉期間，身兼縣長候選人鍾東錦及大湖鄉鄉長候選人傅松琳的大湖聯合競選總部主委，陳涉嫌與丘姓女子、林姓男子，以現金為鍾、傅及另2名大湖鄉民代表候選人，和傅姓大湖村長候選人賄選。苗栗地檢署調查後，依違反選罷法將涉嫌為5名候選人買票的陳等3人起訴，而今檢方也針對鍾東錦提起當選無效之訴，稍早鍾東錦回應，陳男與自己並無實際往來，將會蒐證向監察院檢舉表達抗議

▲▼無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

▲苗栗縣長當選人鍾東錦 。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

鍾東錦辦公室稍早發布回應：

感到非常遺憾，因為苗栗地檢署再次淪為為特定政黨服務的工具，完全喪失司法機關應有的獨立性。

此次遭地檢署起訴的陳姓被告，雖在地方基層選舉期間掛名擔任聯合競選總部主委，但其與鍾東錦並無實際往來，且陳姓男子已在偵查中明確表示，沒有幫鍾東錦買票，並強調縣長選舉不可能買票，此亦為地檢署於前次記者會清楚表示與候選人無關，沒想到檢察官竟不予採信，更未秉持無罪推論之原則，且未記取4年前對通霄鎮長胡亂起訴賄選及提當選無效，最後經法院判決無罪確定及當選有效。

地檢署故意曲解各當事人之陳述而故意入人於罪，利用司法迫害人民，明顯企圖藉此影響選舉結果，嚴重侵害中華民國民主法治之人權，鍾東錦辦公室將委請律師除依法提出答辯維護權益外，亦將蒐集相關證據證明地檢署有濫權及為特定政黨服務之情事，並一併向監察院檢舉表達嚴重抗議。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
辱女星「偷吃別人老公」　蘿莉塔挨告200萬！出庭喊冤
鴿子茶飲開幕！　22分店「百杯手搖飲」16天免費喝
好友過世5天　色男登門性侵她女兒
廖老大前加盟主成立鴿子茶飲！　22苦主「4點控告」曝
父植物人母嬤雙亡　小兄妹剩311元！企業家出手了
快訊／全台最大軒禾合作社倒閉！負責人神隱
快訊／中華郵政明調升存款利率！最高調幅曝
網紅硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力神盃　球迷氣瘋
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金管會罰5壽險業者逾400萬　高嘉瑜批不痛不癢：欺瞞保戶、投資人！

全面禁用抖音？26日行政院資安會將報討論相關議題

提案選舉公報拿掉學歷欄　綠委曝原因：現在選舉已不限制教育程度

高虹安12／25請辭不分區立委　國會辦公室名牌已悄卸下

接見美國眾議院訪團　蔡英文喊話支持台灣參與「印太經濟架構」

快訊／5天後將就職「被提當選無效」　鍾東錦罵檢：故意入人於罪

2正妹加入高雄小內閣！陳其邁打年輕穩定牌　3局處首長異動換人

郭台銘爆昔買BNT內幕　賴士葆轟：蔡政府會不會反躬自省？

73.2%民眾同意兵役延長一年　服役四個月69%認為不合理

住宅升降設備補助延長至115年！新北28新措施　明年1／1陸續上路

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

金管會罰5壽險業者逾400萬　高嘉瑜批不痛不癢：欺瞞保戶、投資人！

全面禁用抖音？26日行政院資安會將報討論相關議題

提案選舉公報拿掉學歷欄　綠委曝原因：現在選舉已不限制教育程度

高虹安12／25請辭不分區立委　國會辦公室名牌已悄卸下

接見美國眾議院訪團　蔡英文喊話支持台灣參與「印太經濟架構」

快訊／5天後將就職「被提當選無效」　鍾東錦罵檢：故意入人於罪

2正妹加入高雄小內閣！陳其邁打年輕穩定牌　3局處首長異動換人

郭台銘爆昔買BNT內幕　賴士葆轟：蔡政府會不會反躬自省？

73.2%民眾同意兵役延長一年　服役四個月69%認為不合理

住宅升降設備補助延長至115年！新北28新措施　明年1／1陸續上路

員警分局前「挪機車」出勤　騎士「閃一下」自摔送醫

8酒駕犯拒繳罰款　桃園分署展魄力查封房屋...共同持有也不放過

《角頭》影集開拍「龍劭華、小鬼有望回歸？」　王陽明賣關子：有驚喜

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

小美人魚紅髮、大氣女團長直髮，2023「最新髮型範本」一次看

佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

THE聯盟2023年升級服務網絡　更多2.3萬箱新型節能船投入北歐線

金管會續盯國泰蔡家「產金分離」　將要求提說明

Jessica泳裝造型性感曲線畢露　搭卡地亞手環洩富千金氣息

男人「性慾較低」死亡風險變2倍　日研究曝可能與這原因有關

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

政治熱門新聞

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！

高虹安助理：兔姐覺得有問題！但老闆堅持

快訊／「入伍訓練從5周改為8周」　國防部調整志願役訓練課程

即／遭提「當選無效」訴訟　鍾東錦開嗆了

郭台銘參選2024機率直線上升

蔡啟芳開逼宮第一槍！要蔡英文去當太上皇

「當立委就是要賺錢」　高虹安前主任小兔驚爆關鍵對話

一圖揭「公衛文」薪資全繳回　關鍵LINE對話曝

2024最新民調：侯友宜38.7%、賴清德29%、柯文哲17.8%

財損27億！詐騙案創10年新高　綠委重轟主管機關：就是「看恁嘸」

北檢調查高虹安太超過？　王世堅開嗆：吝嗇不違法、小氣不犯罪

吳怡農打王遭圍剿！國民黨砲火意外扯到她

內閣改組　顧立雄接閣揆呼聲高

更多熱門

相關新聞

澎湖安良廟宇虎爺發財金被偷　村民激憤誓逮賊

澎湖安良廟宇虎爺發財金被偷　村民激憤誓逮賊

偷錢到神明身上，澎湖湖西鄉安良廟驚傳虎爺發財金遭偷，而且一連被偷了三次，從監視器畫面看來，下手的小偷是同一人，但在地居民都認不出來是誰，目前正由警方持續追查。

烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

貨車按喇叭嚇到騎士　2人當街開打互告

貨車按喇叭嚇到騎士　2人當街開打互告

即／鍾東錦競選幹部爆涉賄！苗檢今提當選無效之訴

即／鍾東錦競選幹部爆涉賄！苗檢今提當選無效之訴

夫欠22萬罰鍰！千萬房產被查封　妻淚求月還6千

夫欠22萬罰鍰！千萬房產被查封　妻淚求月還6千

關鍵字：

影音鍾東錦苗栗縣長苗栗地檢署

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面