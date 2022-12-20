澎湖安良廟宇虎爺發財金被偷1萬元　「別村來的」村民激憤誓逮賊

記者陳洋／澎湖報導

偷錢到神明身上，澎湖湖西鄉安良廟驚傳虎爺發財金遭偷，而且一連被偷了三次，從監視器畫面看來，下手的小偷是同一人，但在地居民都認不出來是誰，目前正由警方持續追查。



據了解，安良廟蘇姓廟祝是於19日早上打掃時，發現廟裏虎爺神龕內紅包短少4個，損失新臺幣400元；而顯濟殿王姓副主委則於19日晚間，發現顯濟殿裏虎爺神龕內現金新臺幣約1萬2千元遭竊，分別向警方報案，共遭竊12400元。

▲馬公分局獲報，立即派員警到場了解及調閱附近監視器，並通報鑑識人員到場採證 。（圖／馬公警分局提供）

龍門村村長說，這已經是第三次被偷錢了，但他們還沒辦法釐清，對方是來偷錢還是一時急用，而透過擲茭的方式求得虎爺允准，但他自己本身是安良廟的法師長，可是從人性的角度來看，或許對方手頭急，還是希望警方能找到人出面說明。

▲馬公分局獲報，立即派員警到場了解及調閱附近監視器，並通報鑑識人員到場採證 。（圖／馬公警分局提供）

日常出入廟裡的信眾也說，他們看過畫面，很明確知道這不是他們村裡的人，應該是其他村來的，他們平時光貢獻都來不及了，實在不敢想還有偷神明錢這回事。

安良廟是龍門社區的主要信仰中心，但出入的多以當地信眾為主，加上村落不大，是不是當地人一眼即知，現在卻傳出虎爺發財金被偷，不但警方追查中，在地人也很想知道倒底是誰下的手，為什麼膽大到連神明的錢也敢偷？