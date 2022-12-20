市場最輕摺疊手機亮相！OPPO Find N2重量僅233克

▲OPPO Find N2。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

越來越多手機廠牌進入摺疊機的市場，而OPPO先前就曾推出過摺疊機系列，而新一代的OPPO Find N2系列，小巧的設計就像一本隨身筆記，且重量僅有233克，為目前最輕的摺疊手機，並搭載OPPO自研晶片 MariSilicon X。

OPPO表示，前代Find N通過尺寸解決了摺疊手機的單手握持手感問題，OPPO Find N2則進一步征服大而笨重的痛點，將機身重量降低至233克，成為目前市場最輕的旗艦摺疊手機，滿足使用者對「大螢幕」與「方便攜帶」的雙重需求。

Find N2 摺疊手機僅233克走進輕量化時代，首次大面積採用複合碳纖維材料作為螢幕支撐骨架，僅螢幕結構較上代就減輕34%，兼顧支撐強度與輕盈手感。在轉軸部份，透過引入航太級MIM超韌合金與高強度複合碳纖維等新型材料，以及一體化的轉軸結構，使Find N2轉軸體積減少37%，重量減輕36%，轉軸變得更輕更窄更強。在螺絲釘方面，Find N2作出業界創舉把手機上的64顆螺絲釘從鋼材料換成了廣泛應用於航空工業的鈦合金。

搭載OPPO自研影像NPU 晶片——MariSilicon X，Find N2將摺疊螢幕的動態影像表現提升到新的高度。Find N2搭載了Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 旗艦晶片帶來性能保證，較上一代CPU性能提升5%，GPU性能提升10%，同時功耗降低30%。4520mAh的大容量電池配合67W SUPERVOOCTM 超級閃充。

根據中國市場資訊，OPPO Find N2 擁有雲白、松綠、素黑 3種配色，12+256GB售價為人民幣7999元，16+512GB售價8999元，約新台幣3萬5200元起。不過目前OPPO官方尚未確認引入台灣的時間點。

▲OPPO Find N2。（圖／OPPO提供）