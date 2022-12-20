和陌生男車內幽會被抓包！人妻辯「為貼補家用」...網1原因支持

▲人夫抓包妻子和陌生男子在車上約會。（圖／翻攝自搜狐）

圖文／CTWANT

婚姻和家庭需要2個人共同扶持和經營，假如只有一個人在努力，很難走得長久。中國浙江近日一名人妻和陌生男子在車內幽會，被人夫當場抓包，手持木棍要他們下車。沒想到，妻子理直氣壯回應：「我是為了這個家補貼家用」，掀起一番討論。

事情發生在12月16日，人夫發現妻子和陌生男子把車停在路旁，2人都坐在汽車後座約會，他看到此景十分氣憤，拿著木棍敲車窗大喊：「你給我下來，狗男女下來，不下來我砸車了」。當妻子下車後，他質問對方為什麼要這麼做，結果妻子回答：「這一切都是為了這個家，為了補貼家用」。

▲妻子無奈表示，是為了貼補家用。（圖／翻攝自搜狐）

原來，人夫整天無所事事，除了吃喝玩樂，什麼事都不做，家裡過得並不如意，妻子不得已才會出賣自己的身體，好賺取家用。人夫聽完後也指責妻子：「為了補貼家用一定要這麼做嗎？有這麼貼補家用的嗎？」妻子也不甘示弱，回擊：「那孩子不生病了嗎？」

消息曝光後，引發網友討論，有人不支持，「我老公生病，8年沒上班，我一個人養一家子，還要還房貸，我怎麼不去走這條路？人要賤，不要怪生活」，不過也有人表示：「我是女人，我要替女人說話，和這樣的男人生活，女人沒拋家棄子知足吧」、「自己屈辱，男人無能，換來孩子能好過一點，媽媽是多麼無奈才決定的」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 丟臉！在北海道酒駕遭警方逮捕 31歲台男還質疑「酒測儀器不準」

▸ KIMIKO熊抱老公放閃 網揪亮點：「黑絲襪破洞」太激烈啦！

▸ 準媳婦想當正式醫師 公公「花516萬走後門」竟被詐騙