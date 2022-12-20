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LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款萌炸了

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲最新7款貼圖，快來下載！（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE本周一口氣推出7款超萌貼圖，包括企鵝皮蛋、MIFFY米飛兔、黃阿瑪與短耳貓頭鷹等，全都一鍵免費爽用。另外《ETtoday新聞雲》也整理出22款貼圖，總共29款哏圖能從聖誕節、跨年到過年都用得上，快來一次打包下載吧！

LINE禮物 × 企鵝皮蛋｜下載請點

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下載期限：2023/1/19，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

TOMMY × MIFFY 官方限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

台新獅馬特 × 黃阿瑪 揪你開心過節｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

小三美日×短耳貓頭鷹歡樂可愛生活日常｜下載請點

下載期限：2023/1/19，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

富邦運動明星 陪你度過重要的每一天｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

陪你度過每一天！晴天P莉 × J客的日常｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

生活市集 ╳ 糰子貓&肥鯊魚波波｜下載請點

下載期限：2023/1/19，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

以下為另整理的22款免費貼圖，附上給大家，連結如下：

LINE購物 夯話題×鹿鼻羊｜下載請點

下載期限：2022/12/31，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

輝熊 1 歲生日快樂！｜下載請點

下載期限：2022/12/31，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物護照★蝦米幸福聖誕跨年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/11，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Anden Hud×狗與鹿-歡樂迎新年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

希爾思寵物營養 好友限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

衣芙 × 哈囉兔兔~聯名新年快樂｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Co娃陪你一起過年過節｜下載請點

下載期限：2023/1/12，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

中鋼51 We Can-企業文化篇1｜下載請點

下載期限：2023/1/8，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

[萊富生命科技新年祝賀貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/8，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE TV × 塔仔不正經｜下載請點

下載期限：2023/1/4，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

GUCCI 期間限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/5，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

VOLVO 幸運星 Milu 的生活日｜下載請點

下載期限：2023/1/5，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Vespa × 馬來貘LAIMO｜下載請點

下載期限：2022/12/29，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE SHOPPING MALL × 1G｜下載請點

下載期限：2022/12/31，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE旅遊 × 快樂鵝鵝們｜下載請點

下載期限：2022/12/28，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

台北捷運 捷米JAMIE｜下載請點

下載期限：2022/12/29，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

寵物好事多與毛博事夥伴日常｜下載請點

下載期限：2022/12/29，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE GAME 10週年超級感謝祭｜下載請點

下載期限：2022/12/22，90天

▲▼ 。（圖／翻攝）

職場小日子 × 科林研發｜下載請點

下載期限：2022/12/22，180天

▲▼ 。（圖／翻攝）

FENDI 假日系列貼圖｜下載請點

下載期限：2022/12/22，180天

▲▼ 。（圖／翻攝）

咖啡大小事（日常篇）｜下載請點

下載期限：2022/12/22，180天

▲▼ 。（圖／翻攝）

兔gether迎新派對｜下載請點

下載期限：2023/2/20，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝）

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LINE貼圖免費下載聖誕節過年跨年暑假企鵝

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