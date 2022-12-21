備戰跨年晚會　台中捷運延長營運至凌晨2點「免費接駁一次看」

▲備戰跨年晚會，台中捷運延長營運至元旦凌晨2點「免費接駁一次看」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市跨年晚會將在12月31日晚間7時於中央公園開唱，台中捷運公司宣布將延長營運時間至明年1月1日凌晨2時，並增加班次至人潮疏運完畢為止。此外，市府共規劃4條免費接駁車路線，提供市政府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線共4條免費接駁路線，其中市政府線、松竹線的接駁站分別為捷運市政府站及松竹站，民眾可免費搭乘接駁車至會場。

中捷指出，各接駁站往會場的發車時間為12月31日晚間5時至11時30分；回程發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分。配合跨年晚會接駁，捷運營運時間將延長至隔天凌晨2時，並分階段調整班距，12月31日上午6時至下午4時班距10分鐘、下午4時至隔天凌晨2時班距8分鐘。

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▲備市政府站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2時18分、往高鐵台中站為凌晨2時17分。（圖／記者游瓊華翻攝）



至於末班車時間，市政府站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2時18分、往高鐵台中站為凌晨2時17分；松竹站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2時31分、往高鐵台中站為凌晨2時4分發車，當天也將視現場需求機動調整發車，至人潮疏運完畢為止。

中捷公司說明，捷運文華高中站、文心櫻花站距離跨年晚會會場不遠，預期將有民眾搭捷運至這兩站下車再步行至會場，因此人潮疏運以市政府站、松竹站、文華高中站及文心櫻花站為重點，除了加派人力，將由各站現場指揮官視人潮聚集程度啟動人潮管制措施維持候車及乘車秩序。

另，跨年疏運收班後，捷運元旦上午6時起繼續為旅客服務，並恢復假日班距，歡迎民眾搭乘捷運至市政府前廣場參加元旦升旗典禮。