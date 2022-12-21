【廣編】送禮自用皆宜！伊莎貝爾vs皇樓中西伴手禮話題十足

圖、文／伊莎貝爾提供

年節將近，送禮親朋好友，伊莎貝爾vs皇樓中西伴手禮，個個極富包裝特色又兼具美味，讓收禮的人眼睛一亮，話題性十足。

伊莎貝爾集結經典明星系列，推出香榭薄餅Tuiles蒔光禮盒，以鑽石為設計概念，象徵著每個美好蒔光，寵愛自己如同鑽石般璀璨。伊莎貝爾再度攜手馬來貘人氣插畫家Cherng，推出新品Schneebälle雪球禮盒，以慶祝、簡約、慵懶為主題，搭配環保赤牛皮紙、環保UV油墨印刷，打造質感與環保兼具的聯名禮盒。伊莎貝爾經典曲奇派對系列禮盒，則攜手年輕插畫家面具兔作者Shae，以嚴選頂級天然發酵奶油，簡單的純粹烘托出經典原味，有鹹甜奶香的「曲奇法香酥-皇家奶油」，也有濃郁苦甜大人系的「曲奇法香酥-黑爵可可」。

皇樓以「喫餅皇帝大」的規格與心意來做餅，集合四款逢年過節的招牌糕點；麒麟紅豆雪糕、奶皇流金蛋、月見金沙酥、月見蛋黃酥，餅皮精雕細琢、內餡講究用料。「蘭亭．敘」禮盒是呼應昔日晉穆帝永和九年《蘭亭集序》中，志同道合的人們歡聚暢敘、詠詩作賦之意境，開盒後是層層疊疊的驚喜，潔白樸實的紙盒內有糕、有酥、有餅、有糖，下層還有壓箱寶「脆皮奶油千層酥」。另一款「皇十二欽點集錦」則收納了皇樓年度票選12款最受歡迎的餅乾們，每款餅乾都有自己獨特的美味及追求愛好者。