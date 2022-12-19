快訊／民眾黨團不滿檢調搜索　游錫堃還原真相：依例電話通知

▲檢調上周搜索高虹安辦公室，帶走辦公室主任陳奐宇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨立委高虹安國會辦公室上周遭檢調搜索，民眾黨團19日舉行記者會抗議，要求立法院長游錫堃維護國會尊嚴，別破壞憲政體制。不過，游錫堃透過臉書貼出資料，詳列自2000年以來立院過去處理的13個案例，以說明事情真相，並備註依例搜索前以電話通知立法院。

民眾黨團今天上午舉行記者會質疑，檢調15日搜索高虹安的國會辦公室，在行政、立法、司法三權分立的原則之下，檢調在院會期間到立院搜索茲事體大，質疑游錫堃第一時間稱在簽呈寫下「依法辦理」，而後北檢說明僅電話告知，是說法不一。

對此，游錫堃今天透過臉書表示，有關「高虹安委員案」，檢察官進入立法院搜索乙事，引起各方賢達關注，非常謝謝大家提供寶貴意見，為說明事情真相，兹將立法院過去處理的案例提供如表格，敬請各界多多指教。

游錫堃並貼出一張「歷年搜索立法院案例」表格，其中詳列2000年以來立法院處理的13個案例，包括本屆國會立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇牽涉的SOGO案，以及高虹安涉詐領助理費案，並備註《刑事訴訟法》第149條規定，「在政府機關、軍營、軍艦或軍事上秘密處所內行搜索或扣押者，應通知該管長官或可為其代表之人在場」，指出「依例搜索前電話通知立法院」。

實際上，游錫堃上周接受媒體訪問時就說明指，12月9日他有批示檢方索取資料的公文，在簽呈下寫上「依法辦理」；至於檢調搜索辦公室是否需要簽呈，或者只需要告知，游當時表示，那個沒有，北檢搜索是由秘書長通知。意即簽呈與檢調搜索是兩件事情，檢調搜索援例只需告知。

▼歷年搜索立法院案例。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）