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社會 社會焦點 保障人權

遺失「手尾錢」與丈夫爭執竟攜女投海　母親判刑13年定讞

▲▼女童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲母親想不開攜女兒投海，女兒不幸溺斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中市陳姓女子因遺失婆婆留下的「手尾錢」，而與丈夫發生口角。陳女想不開，竟帶著未滿3歲的女兒離家，到苗栗縣通霄鎮海邊投海，陳女幸運獲救，但女兒卻溺斃。一二審均將陳女判刑13年，案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於去年1月下旬，陳女（31歲）因遺失婆婆留下的「手尾錢」，而與丁姓丈夫發生口角。2人冷戰多日後，陳女氣不過，竟帶著當時未滿3歲的女兒外出，並將手機關機。第二日將近中午左右，母女來到苗栗縣通霄鎮白沙屯附近海岸邊，陳女一時想不開竟帶著女兒走進海中。

2人均被海浪捲倒，最後被推送回海邊，女童因此溺水窒息。但陳女見狀，只將女兒抱回堤防附近某涼亭內，但未予以急救或向旁人求援。一直到下午4點多，陳女才將手機開機，並傳訊息給丈夫說女兒已死亡，同時表示自己「也快不行了」。丈夫緊急報警，並在晚間8點多趕到現場，陳女被緊急送醫救回一命，但女童卻回天乏術。檢方偵辦後，依照「家暴殺人」罪嫌，對陳女提起公訴。

法院審理時，陳女否認犯案，辯稱女童當時走進海水裡不慎絆倒，陳女為了拉起女童也被絆倒，喝了不少海水後陷入短暫昏迷；另外又說自己精神狀況不佳，才會延誤送醫，應該成立過失致死罪。但法院認為，陳女剝奪女兒的性命，嚴重違背《兒童權利公約》保障兒少生存權之意旨，犯後又對案發過程避重就輕；但考量丈夫已經原諒，因此一二審法院均判刑13年。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

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