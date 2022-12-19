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社會 社會焦點 保障人權

台中遊藝場前槍擊案　他一下車對空開14槍！多一條殺人未遂慘了

▲▼彰化男子大白天開車到台中，一下車即對空開14槍，警方當晚出動優勢警方臨檢，遏止黑幫氣焰。（圖／民眾提供，下同）

▲彰化男子大白天開車到台中，一下車即對空開14槍，警方當晚出動優勢警方臨檢，遏止黑幫氣焰。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市青海南街一間電子遊藝場前，昨天下午近3點槍聲大作，36歲詹姓男子從彰化員林住處開車前往，車停路邊，一下車即對空開了14槍後往南逃逸，後來自知難逃，4點30分帶槍到台南市白河警分局投案，警方認為詹嫌隨意掃射，可能會傷及民眾，因此多了一條殺人未遂罪嫌，至於槍枝來源，詹推說是1名已故的友人寄放。

▲▼彰化男子大白天開車到台中，一下車即對空開14槍，警方當晚出動優勢警方臨檢，遏止黑幫氣焰。（圖／民眾提供，下同）

詹嫌昨天下午從彰化開車到台中，一到青海南街電子遊藝場前，隨即下車朝空中開了14槍，其中3顆子彈未擊發，現場未造成人員傷亡，詹嫌開完槍隨即駕車往熟悉地形的台南逃逸，後來自知難逃，帶槍投案。

▲▼彰化男子大白天開車到台中，一下車即對空開14槍，警方當晚出動優勢警方臨檢，遏止黑幫氣焰。（圖／民眾提供，下同）

警方南下帶回詹嫌，在車內又搜出2個彈匣、100顆子彈，一查詹嫌背負3條通緝，分別是雲林地檢傷害通緝、南投地檢傷害通緝及彰化地院恐嚇通緝，至於為何開槍，是否曾在遊藝場內和消費者或是店家發生糾紛，詹始終避而不談，槍枝來源，則辯稱是多年前友人寄放，後來友人亡故，他就留為己用。

▲▼彰化男子大白天開車到台中，一下車即對空開14槍，警方當晚出動優勢警方臨檢，遏止黑幫氣焰。（圖／民眾提供，下同）

警方一開始是依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌偵辦，後來認為詹嫌隨意掃射，很有可能會傷及無辜民眾，因此罪加一條殺人未遂。

警方昨天晚上10點至12點，以及今天凌晨2點至6點，連續2波動員大批警力，針對轄區內電子遊藝場、KTV強力臨檢，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，並且會連續多日加強臨檢。

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