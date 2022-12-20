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妻上廁所...夫拿「鐵鎚重擊頭部」噴血　4天前喊：把妳剁塊放冰箱

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲北市士林區72歲洪男持鐵鎚朝妻重擊，被依家暴之殺人未遂罪判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區72歲洪姓人夫，趁妻子在廁所如廁時，竟持鐵鎚朝其頭部重擊，妻遭突擊頭不斷濺血，奮力逃並向房客求救，房客經制止才搶下洪男手上鐵鎚，機警敏捷的房客也立刻報警，所幸人妻送醫無生命危險。開庭時，洪男氣憤說「案發4天前我就告訴妻子，要打頭打到死，將人剁塊放冰箱」士林地院審結，依家暴之殺人未遂罪處有期徒刑2年10月。

判決指出，洪夫從2018年8月以來就與妻子阿芳（化名）相處不睦，並有多次家暴行為且通報。豈料，2021年8月17日晚間8時許，洪夫突怒持30公分、重0.7公斤的鐵鎚朝正在上廁所妻子頭部重擊，阿芳突遭重擊，奮力抓住丈夫的手，並一路拉扯到隔壁房間，向房客求救，英勇房客則搶下鐵鎚，讓阿芳進房躲避，阿芳經送醫僅受有頭部鈍傷併前額撕裂傷3公分傷害。

行兇後的洪夫否認有殺人未遂犯行，辯稱「我沒有殺害阿芳意思，當時是一時氣憤，受不了吵架」，其辯護人則以，洪男持鈍器攻擊，是想傷害及嚇一嚇妻子，雙方共同生活數10年，夫妻吵架難免，又無深仇大恨，且當日沒有重大衝突，並無殺害動機，若有意殺人阿芳不會僅受輕傷，且洪高齡72歲，無殺人的氣力。

阿芳則泣訴，丈夫當天敲第1下後，有作勢要再敲第2下，要再敲的動作有做出來，因此才趕快拉住，如果沒拉住，丈夫差不多就往頭一直敲了，接著更指出「如果我沒拉住鐵鎚，丈夫往我頭部一直敲，我就被打死了」更指出，過去丈夫要打她，她都感覺不到他要打人，突然就打，然後就一直打、不停手，總共打了4次送醫院，每次一打就不停手，不給我還手的機會。

洪男聽妻子這樣指控後才承認，案發前4日，曾當著阿芳面前說要打頭打到死，將人剁塊冰在冰箱；房客則指出，不清楚雙方因何原因起糾紛，案發當天是聽到有人在撞門，撞門前也沒有聽到雙方爭吵內容或聲音。

法官經查發現，洪男從2018年8月起，多次家暴，3年來阿芳報案後而由警方通報的次數達8次，而北市家防中心受理阿芳家庭暴力通報的次數則達10次（不包括本次）。

審理期間，洪男透過子女輾轉向妻子表達和解，後來取得共識，約定支付30萬換和解不再追究，合議庭審酌洪男僅因一時情緒氣憤，基於殺人不確定故意，在無任何預兆下，以鐵鎚直接揮擊阿芳頭部，不但對阿方生命造成危害，更造成阿芳心靈難以抹滅之陰影，所為應予譴責；考量阿芳傷勢程度及和解，依家暴之殺人未遂罪處2年10月、鐵鎚沒收。

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