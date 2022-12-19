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大陸 大陸焦點 特派現場

媽媽被爸爸燒死！兒得知「判死刑」直呼好輕鬆：請求立即執行

▲▼ 雲南縱火燒妻被判死 。（圖／紫牛新聞）

▲陳昌雨與母親的合照 。（圖／紫牛新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸雲南一名男子因用汽油燒死自己的妻子，近日被判處死刑。對此，兒子陳昌雨表示認同，並透露自己7月與父親再度見面時，對方態度極其囂張，令人無法原諒，「替母親主持公道了！我和外公外婆的請求就是判處陳繼衛死刑立即執行。」

▲▼ 雲南縱火燒妻被判死 。（圖／紫牛新聞）

▲陳昌雨的母親曾因燒傷疼痛難忍依靠在兒子懷裡 。（圖／紫牛新聞）

據《南方都市報》報導，雲南宣威述迤村一戶人家去年3月14日突然起火，陳繼衛和妻子禹秀英均被燒至重傷。其中，禹秀英燒傷面積達55%以上，呼吸道也被燒傷。事發8天後，禹秀英指認丈夫潑汽油縱火；4個月後，她因燒傷感染中毒休克而死亡。

陳昌雨受訪透露，父親因持刀搶劫和盜竊罪2次入獄，母親靠種地和到城裡打零工，撐起了這個家，他記憶中最美好的時候，就是和母親相互依靠的日子，雖然生活辛苦，但母親仍然給了他最好的關愛和教育。

父親的幾次出獄回家，都給陳昌雨留下了難以抹去的心理陰影。陳昌雨表示，父親會用水煙袋、菸灰缸、啤酒瓶等東西打母親和自己，「他的性格就是那樣，固執而易怒，像蠻不講理的惡霸。」

陳昌雨也問過母親為什麼不離婚，禹秀英總是笑笑回答，「我都這個歲數了，你也這麼大了，我離婚還能嫁誰去。對這段婚姻我是不抱希望了，我就希望你以後好好的，媽媽能看到你成家立業就很開心了。」

在母親去世後，陳昌雨決定要討回公道，「他不配被稱為『父親』，他和『父親』這個詞放在一起都玷污了這兩個字。」

▲▼ 雲南縱火燒妻被判死 。（圖／紫牛新聞）

▲陳昌雨抱著母親的遺照。（圖／紫牛新聞）

根據檢方提供的警方筆錄，陳繼衛做了21次筆錄，都否認了自己故意殺人的行為。不過，檢方出示了相關證據，充分證明陳繼衛燒死自己的妻子。7月21日下午，陳昌雨受訪表示，「終於開完庭了，看到檢察官出示的證據心裡踏實了許多，現在心情很輕鬆。」

曲靖市中院認為，被告人陳繼衛犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；陳繼衛賠償附帶民事訴訟原告人陳昌雨等人醫療費、誤工費、護理費、住院伙食補助費、交通費、喪葬費等共計人民幣213526.71元。陳昌雨認同法院的判決結果，「替母親主持公道了。」陳繼衛則當庭表示對判決不服，提出上訴。

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