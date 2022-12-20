《甦活人生》報總統接見保護事業有功人士團體　感謝溫暖正向支持

▲《甦活人生》2022年12月號。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報12月號出刊，本期頭版特別報導蔡英文總統接見監所教化及保護事業有功人士團體，總統對於每一位得獎者表示深深的感謝及敬意，她也感謝得獎人用溫暖、正向的力量協助收容人和更生人，也讓外界看見他們努力向上的故事，為社會增添更多的正向能量。

總統於12月16日上午接見「111年度參與監所教化及保護事業有功人士團體」，由法務部長蔡清祥、臺灣高等檢察署檢察長兼本會董事長張斗輝、福建高等檢察署金門檢察分署檢察長兼福建更生保護會董事長鄭銘謙，陪同晉見總統。

在這次接見中，總統對於每一位得獎者表示深深的感謝及敬意，並提及長年擔任榮譽觀護人的夥伴，包括蔡燕女女士、薛漢麟先生以及許永在先生，投入這份志業都超過20年，這樣的毅力與服務精神令人非常敬佩；宜聯鋼鐵股份有限公司多年來配合法務部的政策，開發與媒合更生人的就業職缺，讓很多的收容人出監後可以直接就業；長期投入更生保護工作的呂蕙貞女士與張序伯先生，積極協調社會資源，幫助個案解決問題和困難。

此外，本期《甦活人生》電子報還報導「毒品更生人社區處遇-超越自我 勇往直前」、「再犯防止推進計畫-全面向的戒癮治療」、「更生保護會配合「施用毒品者再犯防止推進計畫」之措施」等相關內容，另外也預告即將於1月初舉行的「更生年貨大街」，這次更結合馨生創業貸款或自行創業之優質商品一起加入，成為「更馨生年貨大街」，將於1月6日於台中七期、台中市市政路及龍富路口交六廣場舉辦，現場還有摸彩行動，有興趣的民眾千萬不要錯過。