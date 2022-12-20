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在東京逛街驚見「台灣1品牌」！　一票曝超夯：日本妹很愛

▲▼日本藥妝，日本美妝，日本購物，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲到日本玩，不少台灣妹子都會去買日本彩妝品。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人到日本玩會採購一番，有妹子在東京逛街時，在某間人氣連鎖店發現，架上居然有「台灣1品牌」，驚喜笑讚，「當下還小驚呼一下，雖然本身不是這牌腦粉，但在日本看到台灣品牌夾在一堆日牌中，讓人很感動耶！」就有網友也留言，「莫名好感動！希望以後會有越來越多人主攻台灣美妝品。」

這位女網友在Dcard發文分享，「逛日本藥妝店重大發現！」說她在東京逛某間生活雜貨連鎖店時，在店裡的彩妝區發現台灣品牌「heme（喜蜜）」的眼影和腮紅，「不誇張，看到的當下還小驚呼一下。」雖然不是該品牌腦粉，但在日本看到這一幕，還是覺得很感動。就有網友也驚喜，「好酷！日本也買得到heme！」

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其中，不少人透露，heme在日本蠻受歡迎，「heme的眼影有拿到2022LDK年度最佳賞喔」、「我上上禮拜去也有看到，日本六色眼影賣1980（日元。約為新台幣459元），回來後立馬去小屈買一盤299，用新台幣下架它」、「之前看到很多日本美妝YTR也會用heme」、「heme在日本雜誌評價很高喔！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼原PO在日本看到台灣1品牌。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

還有網友表示，「之前在小屈打工，算是偏觀光區（在台北），日本客人來都爆掃heme，唇膏試都不試直接包色，一天光heme能做一萬多」、「3年前我帶日本高中生玩台北，一見面他們就立刻拿出heme眼影盤的照片，說要買這個，進藥妝店的時候還很開心，用衝的進去。後來聊一聊才知道，在日本蠻有名的。」

也有人指出，其實在日本也有別的台灣彩妝品牌，「1028也有進日本，還有一個叫sln的眼影牌子，其實是台灣的solone出的。」據悉，heme在2003年就創立，一開始是以保養品起家，還曾找女子天團SHE做代言人，近年轉型包裝、品牌形象後，在美妝市場大殺四方，被大讚平價又有質感，從眾多開架品牌中脫穎而出。

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