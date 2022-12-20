　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怨偶分開6年再結婚！夫鐵撬毀門還送一箱冥紙　妻崩潰訴離獲准

▲一對男女離婚6年後再度結婚，卻仍然感情不睦，男甚至送一箱冥紙到女子娘家恐嚇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一對男女離婚6年後再度結婚，卻仍然感情不睦，男甚至送一箱冥紙到女子娘家恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者翁子皓／台北報導

小花（化名）與阿正（化名）結婚才剛半年就離婚，孰料，過了6年後兩人又再度結婚，並一起住在新竹，但2人婚後因感情不睦，時常爭吵，小花指控，為照顧生病的哥哥，她常回新北的娘家，但阿正卻為此感到憤怒，不僅持鐵撬毀損娘家大門，還送冥紙到娘家，讓她受不了訴請離婚。台北地院近日審結，判准離婚。

判決書指出，小花與阿正2013年1月17日結婚，但婚後因個性差異，屢生爭執，導致兩人結婚才剛滿半年不久，就在同年7月29日離婚。孰料，小花與阿正多年後又開始約會，認為對方才是真愛，小花後來也接受了阿正的求婚，兩人在2019年2月1日，也就是離婚的6年後，再度結成夫妻，並一起住在新竹。

然而，兩人婚後沒多久，又再度遇到性格不合的問題，導致感情不睦，時常爭吵，此外，小花為了照顧生病的兄長，經常在新北娘家與新竹兩地跑。而阿正為此感到不滿，他在2019年12月25日下午到小花娘家，大罵三字經，還持鐵撬破壞大門，讓小花氣得搬離新竹住所，阿正卻不罷休，在同年12月31日將一箱冥紙送到小花娘家威脅，讓小花害怕不已，聲請保護令。

小花認為兩人感情的紛爭，與阿正的行為，已讓婚姻不可能再維持，於是向法院聲請離婚。台北地院近日審結，認為兩人再度結婚，但仍未能珍惜彼此情感，和好相處，阿正甚至對小花施以家庭暴力，遭核發保護令，兩人從2019年12月25日分居迄今，長期不同居、無互動，確實感情盡失，主觀上均無意維持婚姻，客觀上雖有夫妻之名但無夫妻之實，因此判准離婚，全案還可上訴。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
明天衝！麥當勞「1人氣品項」睽違4年回來了
快訊／台股突暴跌近240點！　摜破14200
梅西延長賽第3球無效？　外媒曝「關鍵畫面」有違規
LIVE／梅西返阿根廷全國狂歡出人命　誇張！國小午餐吃餿水
蔡英文聲望慘跌到37.5%　創44個月最低紀錄
大薯、雞塊都有！　麥當勞9大品項「限時買1送1」
獨／天冷取暖釀悲！高雄夫妻壓死1個月嬰　
遺失「手尾錢」母帶2歲女投海　她被救了女兒溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

楠梓小黃「雙黃線迴轉」害2傷！網狂酸：南部日常　警方回應了

淫師帶女大生摩鐵休息3度性侵　一二審重判8年...民事竟免賠！

台灣首例！加拿大進口怪手太罕見　底盤藏30公斤大麻磚+槍械

都怪太浪漫！夫妻濕地看夕陽「刁車海中間」　鐵牛車救援也受困

代價12萬！請同事開車買一手啤酒被揪酒駕　車主連坐下場慘

以為自己是「拓海」...高雄男高速過彎撞電桿卡棚架　又是酒駕！

獨／天冷取暖釀悲！高雄夫妻壓死1個月大嬰　醫籲：同房不同床　　

遺失「手尾錢」與丈夫爭執竟攜女投海　母親判刑13年定讞

解封出國太嗨！搭飛機隨口一句「我有槍啊」　無聊大叔這下慘了

怨偶分開6年再結婚！夫鐵撬毀門還送一箱冥紙　妻崩潰訴離獲准

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

劉在錫7度奪SBS大賞卻尷尬道歉！　主辦方遭轟「根本捉弄池錫辰」

楠梓小黃「雙黃線迴轉」害2傷！網狂酸：南部日常　警方回應了

淫師帶女大生摩鐵休息3度性侵　一二審重判8年...民事竟免賠！

台灣首例！加拿大進口怪手太罕見　底盤藏30公斤大麻磚+槍械

都怪太浪漫！夫妻濕地看夕陽「刁車海中間」　鐵牛車救援也受困

代價12萬！請同事開車買一手啤酒被揪酒駕　車主連坐下場慘

以為自己是「拓海」...高雄男高速過彎撞電桿卡棚架　又是酒駕！

獨／天冷取暖釀悲！高雄夫妻壓死1個月大嬰　醫籲：同房不同床　　

遺失「手尾錢」與丈夫爭執竟攜女投海　母親判刑13年定讞

解封出國太嗨！搭飛機隨口一句「我有槍啊」　無聊大叔這下慘了

怨偶分開6年再結婚！夫鐵撬毀門還送一箱冥紙　妻崩潰訴離獲准

黑豹旗壓制平鎮添自信　普門低肩側投林育辰目標145公里

楠梓小黃「雙黃線迴轉」害2傷！網狂酸：南部日常　警方回應了

吳怡農稱消防人力吃緊成國安問題　國民黨轟偽善：綠執政6年無作為

國際扶輪總社長來台贈書　響應賦權女孩計畫

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！　她一聽氣瘋了

電暖器「3個錯誤用法」超常見！　團購達人警示：有釀災危機

【廣編】年節贈禮顯品味！尚格3大精品威士忌鉅獻璀璨兔年

自宅不想被看光？Google地圖1步驟　街景照可改「永遠模糊」

「雞排大辣！」一咬怒控店家整人　見照片網暴動：在哪？想吃

茶葉蛋漲聲響起　陳吉仲：產蛋率提高後「蛋價應可回穩」

社會熱門新聞

多人性愛趴主揪下藥勒索　慘男險喪命

網紅護理師槓上四叉貓　突PO文道歉

陽光警性侵22名少年　疑遭女友劈腿大變

獨／薪水全押阿根廷奪冠！他捧回34萬

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

國1南下27.8公里3車擦撞　1小客車翻覆

頂樓遭掛民進黨旗　檢聲明反擊

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

即／國1北上4車事故　近東湖交流道回堵

確診貧婦帶腦癌兒「薄被睡陽台」怕傳給中風夫

獨／天冷取暖釀悲！父母壓死1個月大嬰

約正妹單獨吃飯失敗　他秒翻臉：只配被狗X

88會館案外案！富商郭哲敏再捲6億超跑吸金

國三工程車吊籃遭撞　工人「4公尺高摔落」2傷

更多熱門

相關新聞

綠帽男上網看影片　發現妻子又嫁給別人

綠帽男上網看影片　發現妻子又嫁給別人

對於多數人而言，一生只會有一次婚姻。不過，江蘇淮安一名男子日前無聊上網，看見了某段婚禮拍攝的影片，仔細一看竟發現「新娘是自己的妻子」，多方打聽之後才知道，妻子還沒跟自己離婚，就跑回貴州的老家，跟另外一個人結婚，氣得他怒吼「要讓妻子付出代價」。

人妻怒提離婚　老公竟問：能幫我出援交錢嗎

人妻怒提離婚　老公竟問：能幫我出援交錢嗎

妻懷胎9月渣夫提離婚　正宮求償結果曝

妻懷胎9月渣夫提離婚　正宮求償結果曝

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」可憐婦要離婚

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」可憐婦要離婚

人工受孕失敗離婚收場　丈夫「滅種」挨告

人工受孕失敗離婚收場　丈夫「滅種」挨告

關鍵字：

離婚冥紙

讀者迴響

熱門新聞

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

快訊／踢進4球飲恨！姆巴佩IG說出心裡話

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

下波逼寒流5天凍更久　圖看暴跌10°C

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面