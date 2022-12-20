怨偶分開6年再結婚！夫鐵撬毀門還送一箱冥紙　妻崩潰訴離獲准

▲一對男女離婚6年後再度結婚，卻仍然感情不睦，男甚至送一箱冥紙到女子娘家恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者翁子皓／台北報導

小花（化名）與阿正（化名）結婚才剛半年就離婚，孰料，過了6年後兩人又再度結婚，並一起住在新竹，但2人婚後因感情不睦，時常爭吵，小花指控，為照顧生病的哥哥，她常回新北的娘家，但阿正卻為此感到憤怒，不僅持鐵撬毀損娘家大門，還送冥紙到娘家，讓她受不了訴請離婚。台北地院近日審結，判准離婚。

判決書指出，小花與阿正2013年1月17日結婚，但婚後因個性差異，屢生爭執，導致兩人結婚才剛滿半年不久，就在同年7月29日離婚。孰料，小花與阿正多年後又開始約會，認為對方才是真愛，小花後來也接受了阿正的求婚，兩人在2019年2月1日，也就是離婚的6年後，再度結成夫妻，並一起住在新竹。

然而，兩人婚後沒多久，又再度遇到性格不合的問題，導致感情不睦，時常爭吵，此外，小花為了照顧生病的兄長，經常在新北娘家與新竹兩地跑。而阿正為此感到不滿，他在2019年12月25日下午到小花娘家，大罵三字經，還持鐵撬破壞大門，讓小花氣得搬離新竹住所，阿正卻不罷休，在同年12月31日將一箱冥紙送到小花娘家威脅，讓小花害怕不已，聲請保護令。

小花認為兩人感情的紛爭，與阿正的行為，已讓婚姻不可能再維持，於是向法院聲請離婚。台北地院近日審結，認為兩人再度結婚，但仍未能珍惜彼此情感，和好相處，阿正甚至對小花施以家庭暴力，遭核發保護令，兩人從2019年12月25日分居迄今，長期不同居、無互動，確實感情盡失，主觀上均無意維持婚姻，客觀上雖有夫妻之名但無夫妻之實，因此判准離婚，全案還可上訴。