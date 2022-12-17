綠帽男上網看影片　意外發現妻子「又嫁人了」！離奇真相讓他氣炸

▲男子無聊玩手機上網，意外看見妻子再度結婚的影片，且2人還沒離婚。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

對於多數人而言，一生只會有一次婚姻。不過，江蘇淮安一名男子日前無聊上網，看見了某段婚禮拍攝的影片，仔細一看竟發現「新娘是自己的妻子」，多方打聽之後才知道，妻子還沒跟自己離婚，就跑回貴州的老家，跟另外一個人結婚，氣得他怒吼「要讓妻子付出代價」。

綜合陸媒報導，男子16日玩手機上網，看到了一則舉辦婚禮的影片，感到相當有興趣，於是接著看下去，豈料看完之後發現事情不對勁，影片中身穿新娘服的女主角，竟然是他的妻子。

男子繼續將影片看完，男主角是他從未見過的陌生人，後來經過多方打聽，才知道妻子回了貴州老家以後，在還沒有跟他離婚的狀態下另結新歡，2人的關係還到了步入禮堂的程度。

▼後來經過打聽才知道，原來妻子回了貴州老家又嫁給別人。（圖／翻攝微博）



男子覺得頭上一片綠油油，當即怒不可遏，不斷放話「一定要讓妻子付出代價」。由於身邊的人害怕男子衝動之下做出傻事，不斷出言苦勸，希望男子能看在2個孩子的份上三思而後行。

男子事後也冷靜下來，開始蒐集妻子與別人結婚的證據，後續將透過法律途徑，讓妻子受到應有的懲罰。

離奇的事件曝光，不少大陸網友嘖嘖稱奇，持續出言調侃，「提高結婚率」、「這倆孩子就一定是他的嗎？先鑑定一下，說不定會發現新世界」、「又多收一份彩禮」、「媳婦為什麼跟別人結婚？自己心裡沒點數，還好意思起訴」、「為了孩子忍一忍怎麼了？天下女人哪有不犯錯的。況且她還是會回家的」、「估計是沒領證，先把彩禮和份子錢（結婚紅包）弄到手再說。」

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