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社會 社會焦點 保障人權

人工受孕失敗離婚收場　丈夫要求「滅種」...妻求償結果曝

▲▼亂入別人聚會又誤拿驗孕棒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不孕夫妻離婚後前夫「滅種」挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓女子與丈夫鄭男結婚8年未能懷孕，兩人向診所求助人工受孕仍告失敗，後來兩人感情生變離婚，鄭男要求診所把人工受孕所剩的3顆「胚胎」銷毀，黃女憤而提告診所和鄭男，求償113萬多元。一審認為，鄭、黃兩人已沒有婚姻關係，依法診所就可以銷毀胚胎，且鄭男也沒有按時繳交保管費，因此判決黃女敗訴；黃女不服上訴，高雄高分院查出，胚胎銷毀時，黃、鄭還在打婚姻相關官司，因此兩人仍有胚胎共有權，判鄭男應賠6萬7450元。

判決書指出，鄭男和黃女是在2008年結婚，婚後8年一直無法懷孕生產，2016年兩人找上診所幫忙，確認是黃女身體因素無法受孕，於是兩人採人工受孕的方式，取得年輕女子捐贈的7顆卵子，再跟鄭男的精子結合成6個胚胎，同年12月底，診所先將1顆受孕胚胎植入黃女體內後，仍無法成功懷孕。

2017年2月，診所再將2顆胚胎植入黃女子宮，但仍然受孕失敗，而剩餘3顆胚胎繼續放在診所冷凍保存，幾番的波折讓鄭、黃感情破裂，最後離婚收場。

離婚後，鄭男去診所要求銷毀剩餘的3顆胚胎，經診所同意後銷毀，但此舉卻引來黃女不滿，認為診所和鄭男害她失去日後懷孕的機會，損害她依據母權衍生之身體權或人格權，提告求償113萬多元。

高雄地院審理時，診所指出，根據人工生殖法規定，受術夫妻婚姻無效、撤銷、離婚或一方死亡，人工生殖機構應予銷毀胚胎，且鄭男一直沒有來繳納保管胚胎的費用，依雙方合約中詳載「如有逾期未繳，視同放棄對胚胎的所有權並由貴中心銷毀」，因此診所銷毀胚胎並無不妥處，加上當時鄭男也出示離婚的戶籍證明，同意診所銷毀沒有問題。

鄭男則辯稱，銷毀的3個胚胎是他自己的精子與第3人卵子結合，和黃女都沒關係，他銷毀胚胎也不會損害黃女日後還想懷孕的權利。

法官也認為，依相關法規和合約規定，診所和鄭男處置這些胚胎並無不妥，因此判黃女敗訴。

黃女不服上訴高雄高分院，主張銷毀胚胎時她和鄭男仍在進行相關的婚姻訴訟，兩人仍在婚姻存續階段，她沒有同意鄭男銷毀胚胎時，但診所仍依鄭的要求銷毀，要求診所、鄭男賠償精神慰撫金及胚胎損失共113萬元。

鄭男則認為，他要求診所銷毀胚胎後，才收到法院文書，但銷毀時兩人仍屬合法離婚狀態，主張免賠。

高雄高分院審理認為，銷毀胚胎當時，黃女正在提確認婚姻關係存在訴訟，鄭男隔年提反訴離婚，直到去年4月家事法院才判准兩人離婚，因此認定銷毀胚胎時兩人婚姻關係仍在進行中，鄭要求診所銷毀胚胎已侵害黃女胚胎共有權，判賠償黃女6萬7450元。

至於診所部分，合議庭則認為診所是依據戶籍謄本、身分證等資料依合約銷毀胚胎並無問題，判診所免賠。全案不得再上訴。

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