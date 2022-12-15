婚後小三沒停過！人妻不忍了提離婚　老公竟問：能幫我出援交錢嗎

▲老公婚後一直找小三。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者朱祖儀／綜合報導

維持婚姻不容易。一名人妻表示，老公婚後賭博、嫖妓樣樣來，還曾在半夜搞失蹤，讓她無法再忍受，經過許久溝通，近來終於決定要離婚。未料男方卻要求她幫忙解決自己的性需求，「可以幫我付援交的費用嗎」，讓她覺得相當傻眼，「讓我看明白了，人性的自私和不要臉可以到什麼狀態」。

原PO在臉書「靠北婚姻 － 社團討論區」發文表示，婚後經常發現老公在不同的社團裡面找砲友，欺騙女方說自己是單身。她發現後有提出離婚要求，說「我很願意成全你讓你恢復單身」，可是對方又百般不同意。經過許久溝通，這次老公終於同意離婚，但沒想到對方竟非常不要臉，問說「如果離婚之前，我有需求但妳不答應的時候，妳可以支付我出去援交的費用嗎？」

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▲老公還想要原PO幫忙付援交錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO也控訴，當初她在坐月子時，老公經常搞失聯到三更半夜，而且不倫行為曝光，還硬拗都是誤會，之後才坦承有花錢找援交，但強調和那些女生只有單純聊天，沒有肉體關係，表面上裝成不菸不酒的老實人，實際上賭博和嫖妓樣樣來，讓她傷透了心，「在你被所謂的家人捅刀需要我的時候，我沒有離開，但是在我面對著父親失智、蠟燭兩頭燒時，你卻還不停讓我去處理你的金錢糾紛，面對你的出軌行為」。

原PO表示，現在老公表面上同意離婚，實際上也是以退為進，對方每天都傳一些心靈雞湯文給她，希望能夠動搖她離婚的念頭，「但我看了只覺得那些文章是你的打臉文」，現在只希望能夠早日完成離婚手續。她也說，還是很感謝老公讓她品嘗戀愛、婚姻和為人母的人生體驗，也看清了人性的自私，「希望未來的我會越來越好，也會坦然地去和孩子們說明白，讓彼此都好吧」。

不少人看到後紛紛祝福表示，「多愛自己就沒錯，加油」、「人生就是如此，每個人過自己舒服的日子最重要」、「恭喜你終於脫離苦海，可以開啟新的人生了」、「能在一起那麼久已經很厲害了，後面的日子會好的」、「居然能撐這麼久，恭喜海闊天空」。