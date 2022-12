不能滑Tinder！俄百萬女富翁刊巨型廣告徵婚　成功釣到烏克蘭富翁

▲女富翁砸錢刊廣告,徵婚訊息成功獲得回應。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯26歲女富翁瑪莉亞(Maria Molonova)因為祖國攻打烏克蘭被制裁,導致交友軟體Tinder退出讓她難以交友,為了徵婚竟然大手筆購買廣告牌刊登廣告,結果廣告成功發揮作用,吸引一名烏克蘭富翁想要與她交往。

身為女網紅同時也是百萬富翁的瑪麗亞,本月初在家鄉烏蘭烏德(Ulan-Ude)刊登大型廣告徵友,上面印有她的美照,並寫下「百萬富翁正在尋找丈夫」的字樣,掃描QRcode就能連結約會申請表問券。

瑪麗亞的廣告牌刊出後立即引發外界關注,如今真的有男子看到廣告被打動,與她聯繫的是26歲烏克蘭富翁哈爾庫沙(Serhii Kharkusha),居住在洛杉磯的他雖然不支持俄羅斯攻打烏克蘭的行動,卻被瑪麗亞深深吸引。

Russian beauty uses billboard to find love — and is wooed by Ukrainian tycoon https://t.co/z6urMusi9G pic.twitter.com/l3hQLpYlh5