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希臘計畫提供烏克蘭「S-300防空系統」　俄羅斯譴責：全部摧毀

▲▼S-300防空導彈系統。（圖／路透社）

▲希臘將計畫提供S-300防空飛彈系統給烏克蘭。（示意圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）19日稱，希臘將S-300防空飛彈系統轉交給烏克蘭的計劃具有挑釁性，所有運往基輔的軍事裝備都會被俄羅斯武裝力量摧毀。

俄羅斯衛星通訊報導指出，最近希臘領導層表示，準備將位於克里特島的S-300PMU-1防空導彈系統轉交給烏克蘭，但前提是收到更多數量的美國愛國者（Patriot）防空系統來替換。

俄羅斯外交部網站發表的扎哈羅娃的聲明表示，「我們認為，向基輔政權提供S-300和其它俄／蘇式防空系統計劃是對俄羅斯的公開敵對。」

她說，這裡談論的是嚴重違反1995年10月30日簽署的俄羅斯-希臘政府間軍事技術合作協議和2013年12月3日簽署的關於軍事產品供應協議的規定，這些協議明確禁止希臘在未經俄羅斯同意情況下將俄方交付的軍事裝備轉口給第三方。

她強調，違反條約義務將不可避免地產生後果，「最後，沒有人會懷疑，俄羅斯武裝力量將及時追蹤並摧毀所有運往基輔的軍事裝備。目前還為時不晚，可以放棄危險的計劃。我們再次就希臘領導層承擔的責任發出警告。」

早些時候，扎哈羅娃還表示，莫斯科提前警告美國，如果愛國者防空系統被運往烏克蘭，那麼這些系統及其維護人員將成為俄羅斯合法的優先打擊目標。

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