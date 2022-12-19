聖誕樹中藏詭異雙眼　女被盯到發毛「發現活物」網崩潰：把樹燒了

▲女在聖誕樹中發現有眼睛盯著她看。（圖／翻攝自TikTok／gina_premmama）

記者李振慧／綜合報導

國外一名媽媽近來在自家聖誕樹中，突然發現「一雙眼睛」正在盯著她看，她害怕用掃把將樹枝和裝飾品撥開，結果竟然在裡面發現一隻灰色老鼠，嚇得她只能拍下影片向網友求救。影片後來在網路上瘋傳，獲得320萬網友觀看。

名叫吉娜(Gina)的女網友育有2名孩子，她近來在TikTok分享影片表示，她看著家中聖誕樹時，突然感覺到樹裡面有一雙眼睛也在盯著她，讓她非常害怕。

吉娜後來鼓起勇氣把樹撥開，沒想到與她對視的竟然是一隻灰色老鼠，棘手情況讓她不知道該怎麼辦。影片曝光後吸引上萬網友留言，許多網友驚嚇表示，「天啊，要我會把整棵樹都燒掉」、「我應該當場就會昏倒」、「不，這是我人生中最害怕的事」。

吉娜後來又分享新影片，影片中可看到，當她用掃把在戳聖誕樹時，家中所養的2隻貓正在追逐老鼠，引發網友紛紛為老鼠求情，「拜託不要傷害牠」、「小老鼠看起來受傷了」。吉娜則回覆，「老鼠沒有受傷，牠現在和我的聖誕樹都很安全地待在外面」。