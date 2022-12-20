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今晚轉雨！急凍8℃↓時間曝　「會冷很多天要長期抗寒」

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲今晚水氣增加。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（20日）表示，預估今天晚間起，北部、東北部一帶下雨機會將提高；周六晚間到周日一整天溫度會降到最低，中部、北部、東北部、花東縱谷內的空曠地區，都有可能出現8-10度或更低溫度，照預報看起來將會冷上很多天，請大家要預先做好長期抗寒準備。

吳聖宇在臉書指出，今天白天溫度會比周一更為回升，北部、東北部高溫將回升到20-21度，中部及花東地區高溫21-24度，南部地區24-26度，陽光下感覺還算溫暖；不過，今天入夜後到周三清晨在空曠地區，還是要注意輻射冷卻可能造成的局部低溫，仍有降到10-12度之間的機會，尤其是中南部地區出現輻射冷卻的機率頗高。

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吳聖宇說，預期今天白天大部分地方天氣仍然穩定，除了東北部、東部可能有些零星短暫陣雨，其他地方不是多雲就是晴天；晚間起因下一波冷空氣前緣有些水氣逐漸靠近，北部、東北部一帶雲量會增多，下雨的機會也將提高，有些局部短暫陣雨的機會，其他地方的天氣仍不受影響，維持穩定。

吳聖宇分析，周三白天冷空氣前緣水氣仍在通過，預估在苗栗以北到東半部都會有些下雨的機會，雨勢不大，降雨到了下半天之後會逐漸減少，晚間可望再度恢復多雲或晴的天氣；至於苗栗以南地區則沒有影響，還是以穩定的天氣為主。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇表示，水氣通過後緊接著冷空氣報到，因此周三白天在北部、東北部高溫會下降到17-19度，率先感覺到降溫變冷，中部及花東地區高溫維持在21-24度之間，還沒有太大變化，南部高溫也仍有24-26度，還是比較溫暖的情況。

吳聖宇說，周三入夜後溫度將進一步下降，中部、北部、東北部空曠地區低溫10-12度，如果雲層散得比較開的話，配合輻射冷卻作用，又會有10度以下低溫出現的機會，南部及花東地區低溫13-15度，部分地區有機會降到12度以下。

吳聖宇指出，周四開始到周日連續4天冷空氣會越來越強，各地溫度也將持續下降，幸好看起來都是相當乾燥的冷空氣，天氣大致穩定晴朗，只有在花東、恆春半島一帶容易有些低雲或零星的毛毛雨機會。

吳聖宇提醒，溫度預估在周五晚間到周六一整天會降到一個最低點，周日雖然稍微回升但是幅度也有限，這幾天夜間因輻射冷卻作用，中部、北部、東北部、花東縱谷內的空曠地區，都有可能出現8-10度或是更低的溫度，南部空曠地區的低溫也有機會降到10度上下。

吳聖宇提到，屆時白天即使有陽光，北部、東北部一帶的高溫也都壓在13-15度左右，中南部、花東一帶白天高溫預估也只會升到18-20度上下，冷空氣的影響可說是相當明顯，北台灣全天都會是冷冷的，其他地方日夜溫差的變動性還是比較大，照這個預報看起來將會冷上很多天，請大家要預先做好長期抗寒的準備。

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