雨來了！今晨6.4℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周三北東轉雨！中央氣象局觀測，今天（20日）清晨本島平地最低溫出現在新竹縣峨眉的6.4度。氣象局表示，周三強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部有局部短暫雨；周五有另一波更強的冷空氣南下，周六、周日清晨低溫在中部以北及宜蘭只有9至10度。

氣象局今晨對12縣市發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼12縣市低溫特報。（圖／氣象局）



氣象局表示，今晨在輻射冷卻效應之下，台南以北及宜蘭低溫約10至14度，其他地區16、17度，新竹至台南、南投及金門有局部10度以下溫度發生機率，而白天高溫進一步回升，各地普遍可來到20至23度，高屏局部地區溫度會更高一些，西半部日夜溫差大；水氣依舊偏少，各地天氣大多晴朗穩定，只有北海岸及東半部有零星降雨。

氣象局指出，周三強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再度下降；水氣稍增，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，周四至下周一受強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部天氣整天寒冷，中南部日夜溫差大；由於此波冷空氣性質偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨。

氣象局提醒，此波冷空氣氣溫呈漸進式下降，預計周五有另一波更強的冷空氣南下，周六、周日清晨低溫在中部以北及宜蘭只有9至10度，其他地區也只有12至14度，請大家務必做好防寒工作。

▼下波強冷空氣偏乾冷。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

