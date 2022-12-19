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還沒冷完！下波再逼寒流「5天凍更久」　一張圖看2段暴跌10°C

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲寒流接力，下波冷更久。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（19日）白天陽光照射下感受舒適，明天（20日）各地白天高溫持續回升，來到20度以上，不過因雲量偏少，今晚到明天清晨，輻射冷卻作用明顯，台南以北、金馬有10度或以下低溫，日夜溫差大。提醒民眾，21日（周三）起將有新一股冷空氣南下影響台灣，氣溫再度下降，且這波影響時間長，持續5天到25日（周日），周末有機會來到寒流等級。

氣象局預報，明晨在輻射冷卻效應之下，各地氣溫偏低，台南以北及宜蘭低溫約10至14度，其他地區約16度，新竹至台南、南投及金門有局部10度以下溫度發生機率；白天高溫進一步回升，各地普遍可以來到20至23度，高屏局部地區溫度會更高一些，西半部日夜溫差大；水氣依舊偏少，各地天氣大多晴朗穩定，僅北海岸及東半部地區有零星降雨。

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預計21日強烈大陸冷氣團南下，氣象局指出，北部及東北部氣溫再度下降，並且水氣稍增，迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。22日至26日（周四至下周一）受強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部整天寒冷，中南部日夜溫差大。

氣象局預估，周三的新一波冷空氣性質偏乾，各地天氣大多晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，氣溫呈現漸進式下降，預計23日（周五）另一波更強的冷空氣南下，24、25日（周六、日）清晨低溫在中部以北及宜蘭只有9至10度，其他地區也只有12至14度。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，「這周的溫度變化波動不小」，今明兩天回溫，但周三又有一波降溫和水氣，周四冷空氣再增強到周日，北部低溫可能在10度上下，空曠地區下探8至10度，且下一波冷屬於偏乾冷，要注意輻射冷卻影響。另外，也因為近日天氣變化，已讓醫院急診室門庭若市，提醒民眾注意家中長者身體。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲寒流乾冷輻射冷卻作用強，平地急凍10度以下。

天氣風險公司分析，今晚到明晨環境仍非常有利輻射冷卻作用，局部空曠地區、近山平地還是有機會再次降到近10度左右的溫度，日夜溫差大。明天白天各地還會繼續回暖，普遍可回到20度以上，但很快地在周三又會有新一波強冷空氣南下，目前預估這波冷空氣強度落在強烈大陸冷氣團到寒流之間，北部在周三時受到冷空氣前緣的水氣通過影響，將轉為陰有短暫雨的天氣，溫度開始下滑，中南部仍維持多雲到晴的天氣。

「這次的冷空氣會持續一段時間，從周三影響到周末才減弱。」天氣風險公司指出，除了北部周三有些降雨之外，後續受到乾冷空氣影響，各地都是較穩定的天氣，但日夜溫差又會變得比較大，配合夜間到清晨的輻射冷卻作用，平地低溫仍然有機會降到10度上下。

▼圖看一張降溫時程。（圖／翻攝天氣風險公司）

▲▼ 。（圖／記者許力方攝）

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