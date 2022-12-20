冬天手腳冷吱吱　中醫揭做1件事秒回溫：不用進補

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冬天手腳冷吱吱　中醫師余雅雯揭做1件事秒回溫：不用進補

記者黃翊婷／綜合報導

明日（21日）強烈大陸冷氣團南下，周五（23日）還有另一波更強的冷空氣來襲。不少民眾一旦天氣變冷，手腳也會跟著冷吱吱，中醫師余雅雯表示，手腳冰冷有3種情況，其中之一是缺乏運動習慣，這類型的人不需要特意進補，只要動一動，效果立竿見影。

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲女性在冬天更容易出現手腳冰冷的情況。（示意圖／記者陳俊宏攝）

余雅雯在臉書粉專「上璽中醫余雅雯中醫師」的文章中提到，很多朋友手伸出來把脈，都讓她感覺像摸到冰棒，其實想要改善手腳冰冷並不困難，首先要看是否有運動習慣，手腳冰冷和長期不運動有非常大的關係，有長期運動習慣的人手腳都是偏溫的，想要改善這個情況不用特意吃溫補的東西或中藥，只要去運動，效果立竿見影。

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余雅雯接著說，第2種情況是氣血虛弱的人，因為氣血不足、陽氣虛的人，那種手腳冰冷的感覺「是會從骨子裡冷出來的」，他們的身體沒那麼多氣血供氧，所以無法讓陽氣通達四肢，這時候可以靠食療、中藥治療。

第3種狀況是肝氣鬱結，余雅雯表示，肝氣鬱結也就是經常覺得鬱悶或情緒緊張，導致陽氣不能正常通達四肢，造成手腳冰冷，但手掌是有溫度的，代表這個不是真正的陽虛，只要多休息或練瑜珈，讓自律神經平衡，手腳就會變溫暖了。

總是手腳冰冷應該這樣做！???????? #冬季保養 ＃禦寒 ＃手腳冰冷 #體質調理 很多朋友 手伸出來把脈 總摸到 兩次像冰棒的手 但，不是每雙好冷的小手...

上璽中醫 余雅雯 中醫師發佈於 2022年12月19日 星期一

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