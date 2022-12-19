帥翻！消防曬鮮肉帥哥裸照「籲保暖」　網歪樓喊好熱：要滅火

記者唐詠絮／彰化報導

寒流席捲全台，彰化地區早晚溫差相當大，彰化縣消防局第二大隊po出一名消防小鮮肉裸上身的帥照，靦腆的笑容，提醒民眾，「氣溫驟降，身材再怎麼好，記得要穿衣服」，po文一出，多達143次分享，網友歪樓「天氣很冷，但我的身體很熱需要滅火」、不忘敲邊碗，大喊要「IG」、還要「消防猛男月曆」。

▲消防局第二大隊po消防鮮肉裸上身帥照呼籲保暖。（圖／翻攝自彰化消防局第二大隊臉書）

這發想是來自消防局第二大隊小編也是小隊長劉駿禹，這次為了能改變以往教條式的宣導，出動26歲消防小鮮肉呂宗翰，在田中消防分隊擔任消防員，網友也留言說「天氣很冷但我的身體很熱需要滅火」、「我要跟他拍婚紗照，他穿這樣就可以了」、「簡直是 余文樂mix楊勇緯」，「超帥」，受到網友廣大迴響。

消防局提醒，「氣溫溜滑梯，請注意保暖」，請縣民提前做好保暖措施。民眾若感到胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等身體不適症狀要特別警覺，即時撥打119就醫切勿拖延。

▲2019消防月曆，身材壯碩的特搜猛男大秀「肌肉」，展現消防繩索救助戰力。（圖／ETtoday資料照）

猶記彰化縣消防局印製2000份2019月曆，由23名男女消防員擔任月曆代言人，展現肌肉及專業，其中還有身材壯碩的特搜猛男大秀「肌肉」，搭配黑鷹救災直升機更顯陽剛氣息，讓民眾大飽眼福，網友的歪樓留言，也釣出帥哥不只呂宗翰，原來彰化縣消防局內臥虎藏龍，帥哥猛男超多，紛紛敲邊碗狂喊要「月曆」啦。

▲2019年消防月曆，拍攝地點在消防局第二大隊二水分隊，由多名男女隊員入鏡。

▲2019消防月曆，身材壯碩的特搜猛男大秀「肌肉」，展現消防繩索救助戰力。（圖／ETtoday資料照）