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3軟實力+3產業政策發展　新北攜手16大企業推數位轉型

▲▼ 新北市今（14）日召開「新北市產業發展諮詢委員會」111年第2次會議 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市召開「新北市產業發展諮詢委員會」111年第2次會議。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市今（14）日召開「新北市產業發展諮詢委員會」111年第2次會議，新北市副市長劉和然表示，為延續與產業公協會密切的交流，並且廣納各界意見，新北市建立市府與產業間直接溝通交流平台，依據委員建言，推動各項政策並有顯著成果，未來更將以現有的軟實力搭配三大產業政策發展工具，持續協助企業永續發展，將新北打造為創新、智慧及有機的國際大市。

新北市產業發展諮詢委員會總共由34個委員組成，其中企業有16家，此外還包含工商協會、工策會、學校等。劉和然提到，企業是新北經濟實力的根基，產諮會平台會議已成立約4年，藉由汲取各界的卓見睿言，有助於新北的產業整體發展，如遠東集團徐旭東董事長於109年第1次產諮會中，建議市府應提出未來5G應用於智慧城市的策略，以扶植新北產業發展。市府除致力推動各項創新科技，更藉由各局處協力合作，打造具數位韌性的智慧城市，並於今年榮獲「2022全球智慧城市首獎ICF」Top 1殊榮。

▲▼ 新北市今（14）日召開「新北市產業發展諮詢委員會」111年第2次會議 。（圖／記者崔至雲攝）

新北市綠色能源產業聯盟於今年第1次產諮會表示，熱泵熱水器可節省75%能源，目前日、澳等國家皆有推動相關補貼計畫，期新北能率全國之先，提供熱泵熱水器節能設備汰舊換新補助。為實踐節能目標，經發局預計於今年12月底推出「新北市店面改造補助計畫」，補助品項包含燈具、空調、熱泵熱水器等節能產品，鼓勵業者加入節能行列。

過去4年市府推動經濟發展政策成果及未來展望，以N-Network「平台鏈結」、T-Transformation「輔導轉型」、C-Commerce「振興行銷」的NTC三個軟實力面向，引領新北產業蓬勃向上。劉和然說，新北市是許多國際企業的搖籃，且幅員廣闊、產業具有多元性，未來盼藉由打團體戰方式掌握產業脈動，以大帶小深度布局，並透過各技術法人及產業聯盟整合為A-team，跨域合作推動產業升級。後續更以D-Development「開發創新」，攜手企業走入經濟大開發時代，持續積極辦理園區開發與市場新建、改建，顧企業也顧市民。NTCD也代表「New Taipei City Development」，讓新北整體產業持續向上起飛。

▲▼ 新北市今（14）日召開「新北市產業發展諮詢委員會」111年第2次會議 。（圖／記者崔至雲攝）

劉和然也說，D-Development「開發創新」將以工業區立體化、新北產業發展自治條例、產業創新條例三大產業政策發展工具，強化產業發展以及整體競爭力，達到公私雙贏及建置完善的產業環境。首先，「產業發展自治條例」賦予公私協力及沙盒機制，並落實空間面的示範場域，推展重點跨域產業計畫。再來，持續辦理「工業區立體化」，結合智慧物流、生技通訊等新北六大產業區域，及五泰技術核心、三蘆服務核心的產業機能，以容積獎勵促進產業合作及轉型。最後，透過「產業創新條例」促成民間園區開發，新增投資及產業用地，打造優良招商環境。

▲▼ 新北市今（14）日召開「新北市產業發展諮詢委員會」111年第2次會議 。（圖／記者崔至雲攝）

企業數位轉型如同「新北事業線」，企業ESG則如「新北生命線」。經發局表示，市府以NTC三個軟實力基礎配合D-三大產業政策發展工具，協助企業朝向數位轉型與強化ESG前進，推動產業跨域整合、企業創新思維，新北將成為企業的有機體、產業的有機城市，共同朝向永續發展。產業發展的規劃，將以區域合作出發，市府關注的是大台北地區，包括北北基桃的一千萬人口，甚至是北部縣市的整合，如此才能讓區域產業間合縱連橫，發揮最大綜效。

▲▼ 新北市今（14）日召開「新北市產業發展諮詢委員會」111年第2次會議 。（圖／記者崔至雲攝）

經發局補充，新北蛻變造就經濟實現，本市工商與營利事業家數持續上升，而為讓新北企業於未來10年的黃金期能更穩健茁壯，持續配合各項硬體建設完成及政策工具施行，朝向公私資源整合及企業創新轉型推動，讓六大區域產業和兩大跨域核心聚落逐漸成形，實現新北2030產業榮景。

▲▼ 新北市今（14）日召開「新北市產業發展諮詢委員會」111年第2次會議 。（圖／記者崔至雲攝）

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