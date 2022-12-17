華爾街預度寒冬　傳高盛1月將裁8%人力約4000人

▲高盛傳出裁員消息，恐讓華爾街進入經濟寒冬。（圖／達志影像）



文／中央社

CNBC引述知情人士報導，華爾街知名投資銀行高盛（Goldman Sachs）為了因應明年業務環境更艱難，打算裁減最多8%人力，相當於裁員約4000人，且行動時間很可能在明年1月。

高盛執行長索羅門（David Solomon）上週在一場金融企業會議上已透露，他正在尋求節制公司花費。高盛裁員時間落在年度股東大會之前，管理階層預計在會中提出績效目標；而高盛通常在每年1月支付員工紅利，因此裁員可能是保留現金來發放紅利給其餘員工的一種方式。

華爾街前2年熱絡的交易活動與人員聘僱出現明顯降溫後，各家投資銀行紛紛進行內部調整，以因應今年營收環境萎縮。

高盛今年9月成為首家裁員的主要投行，但規模相對小，僅影響數百人；接著花旗（Citigroup）與巴克萊（Barclays）也宣布類似小幅裁員。但到了上週，摩根士丹利（Morgan Stanley）便裁員達約1600人。

若消息屬實，高盛即將裁員行動會是華爾街至今這波裁員潮砍最凶的一次。華爾街專業招聘人士卡普（Mike Karp）指出，若資本市場環境持續不振，其他投行很可能也得跟進。

因論及人事決定而拒絕曝光身分的知情人士表示，高盛這次裁員將影響所有部門，裁員規劃從現在開始持續到明年1月，最後裁員規模可能不到8%，尤其是如果有人先自願離職。

截至今年9月30日，高盛共有4萬9100名職員，較去年同一時間多了14%。