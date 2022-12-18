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國際級南島音樂計畫「小島大歌」　12／17台灣巡迴首站在台東

▲國際級南島音樂計畫「小島大歌」12/17台灣巡迴首站在台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國際級南島音樂計畫「小島大歌」，12/17台灣巡迴首站在台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

由台東縣政府2年一度舉辦的南島國際美術獎，17日舉行開幕暨頒獎典禮，今年除了美術獎與展覽外，縣府邀請國際知名「小島大歌」計畫成員跨國演出，包含2場音樂會及1場主題講座，首場於17日晚間在台東美術館前草地登場，雖然寒流來襲，仍吸引不少喜愛音樂與南島文化的朋友前往聆聽。

▲國際級南島音樂計畫「小島大歌」12/17台灣巡迴首站在台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴表示，台東擁有7個原住民族群，是台東在觀光、產業發展的瑰寶，縣府將持續支持原民文化及藝術發展，匯集更多藝術創作者在台東，透過交流、連結在地元素創作，讓台東原民文化與藝術走向國際，成為南島文化首都。

文化處指出，小島大歌是以音樂串連南島文化的計畫，由BaoBao陳玟臻和澳洲世界音樂製作人Tim Cole自2014年發起，與台灣原住民、復活節島、大溪地、紐西蘭、馬達加斯加、馬紹爾群島等16個島國的上百位南島著名音樂家合作田野錄音、拍攝，2022年小島大歌發行第2張專輯《我們的島》，以「為海洋發聲」為主題，邀請15位女性為主的南島藝術家跨洋合創，入圍今年金曲獎最佳原住民語專輯、最佳年度專輯，也到歐美多國進行120天的巡演。

▲國際級南島音樂計畫「小島大歌」12/17台灣巡迴首站在台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

12月回到台灣演出，首站就在台東美術館，陳玟臻很高興回到台灣與南島家人們同台演出，尤其是首站就在成員Putad家鄉，藉由音樂傳遞生命意義。

文化處說明，「2022南島國際美術獎」音樂會於17、18日19:30在美術館戶外廣場舉辦，由計畫發起人BaoBao陳玟臻和澳洲音樂製作人Tim Cole帶領排灣族歌手戴曉君、阿美族樂團「漂流出口」主唱 Putad，及馬達加斯加國寶級音樂人Sammy、索羅門群島Charles Maimarosia、模里西斯Sega曲風的新生代天后 Emlyn 與巴布亞紐幾內亞的全才音樂人 Richard Mogu等6位跨國音樂家，在台東美術館演唱專輯曲目，18日下午安排1場南島議題講座，與大家近距離互動、分享南島文化，並搭配市集，讓大家享用美食、享受音樂。

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