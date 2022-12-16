判決敗訴後打電話給翁茂鍾　最高行政法院法官鄭小康確定免罰

▲最高行政法院法官鄭小康涉及不當飲宴，但懲戒法院不予懲戒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高行政法院法官鄭小康，曾與富商翁茂鍾多次飲宴，並收受他所致贈的襯衫。而鄭小康在審理到翁茂鍾公司的案件時，竟未自請迴避；還在判決翁茂鍾敗訴後，打電話給他。監察院對他彈劾，送職務法庭審理。但職務法庭一審判決部分行為不受懲戒、部分行為免議，案經上訴，懲戒法院二審仍駁回，全案確定。

監察院調查指出，鄭小康任職台北高等行政法院法官及最高行政法院法官期間，自2006年1月起至2015年9月止，前後多次收受翁茂鍾所餽贈之襯衫，大多在節慶日（春節、端午節、中秋節）收受，合計達12件。

此外，在這段期間內，鄭小康曾審理2件翁茂鍾所經營怡華實業股份有限公司行政訴訟案；而於受理案件前，鄭小康曾與翁茂鍾3次飲宴（2005年6月、2006年3月、2008年農曆春節前後）、4次收受襯衫，卻未迴避仍予審結。雖然鄭小康最後判決翁茂鍾公司敗訴，但他在宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，之後又持續收受翁茂鍾餽贈之襯衫，監察院認為這有損法官之公正、中立、廉潔形象，核有重大違失，因此提出彈劾，全案送懲戒法院職務法庭議處。

職務法庭審理時，鄭小康當庭道歉，他表示，翁茂鍾送來的襯衫因為不合身，所以沒有穿著使用；且因為價格僅300元，價格微薄又不時用，因此他曾向翁茂鍾說不要再送，但仍持續收到襯衫。他認為自己沒有主動退還襯衫，處理不夠細緻，確實有疏忽，已經深自反省。另外他也說，判決翁茂鍾敗訴後打電話，是為了規勸他要守法，進行法治教育；而此事是他在接受調查時主動說出，自認坦蕩蕩、絕無不法。職務法庭一審判決鄭小康部分不受懲戒、部分免議。

監察院不服，提出上訴，職務法庭二審審理後，仍在16日駁回監察院上訴。職務法庭指出，監察院上訴指摘一審判決有違背法令之情形，但經調查後，二審不認為有判決違背法令的狀況；此外，本件法律爭點明確，無行言詞辯論之必要，因此二審不經言詞辯論，逕予判決駁回。全案確定。