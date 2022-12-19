告別檢察體系！蔡麗清赴士檢已完成離職手續　全心投入新竹市政

▲原高檢署檢察官蔡麗清（左）稍早已赴士林地檢署辦理離職手續。（圖／T1職籃提供）

記者黃宥寧／台北報導

新竹市長當選人高虹安上午公佈第一波市政團隊名單，副市長由台灣高檢署檢察官蔡麗清出任，由於蔡麗清是一審調二審辦事的「二專生」，領得是原本士林地檢署薪水，對此，今（19日）約中午前蔡麗清已赴士林地檢署完成離職手續，正式告別檢察體系，全心投入新竹市政工作。

蔡麗清稍早透過聲明稿指出，當高市長徵詢意願時，蔡麗清感到很意外，當下詢問對方，希望她怎麼協助新竹的城市發展，但高市長說「借重法治長才和公務體系經驗，為市政建設建立福國利民制度」，對她來說，就是發揮自己擅長的事情！

經過一番深思，蔡麗清希望能為市政發展導入不同的專業思維與創新，讓市府人員可以安心工作、為民服務，「我過去的工作，長年都是專注在檢察官體系中，然而我們的工作就像是工程師『debug』一樣，嘗試找出不合理的地方，未來我也會繼續貢獻所學，確保市政建設與城市發展能在正確的道路上前進。」

她認為，高市長的政見中，不管是整體的交通改善，還是智慧新竹的建置工作上，需要具有深厚的行政協調能力，相信被借調法務部經驗，參與各部會法規制定修正研商過程，與各部會的行政協調能力，剛好讓她更可以發揮，才會答應高市長的邀約，為自己設定的目標就是「廉政興利、為民服務」，協助市長完成市民的願望。