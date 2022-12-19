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高虹安任檢察官當副市長　周玉蔻痛批：耍爛招還洋洋得意

▲▼周玉蔻、高虹安。（資料照／合成圖）

▲周玉蔻批高虹安任用高檢署檢察官做副市長，耍爛招還洋洋得意，不改自大自爆本色。（資料照／合成圖）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安仍深陷詐領助理費風波，但今（19）日她親自出面召開記者會，公布第一波小內閣人事名單，宣布副市長由現任高等檢察署檢察官蔡麗清擔任。針對這個人事安排，媒體人周玉蔻在臉書以三點理由痛批，高虹安任用高檢署檢察官做副市長，耍爛招還洋洋得意，不改自大自爆本色。

高虹安宣布副市長由現任高檢署檢察官蔡麗清擔任，且替自己立下8字目標「廉政興利、為民服務」，確保市政往正確道路上前進。對此，檢察界高層也認為，蔡麗清工作態度謹慎、認真，是非常合適的人選，將給予祝福。

針對這個人事安排，也有部分人士持有不同看法。周玉蔻就透過臉書指出，任用高檢署檢察官做副市長，各界譁然，「高虹安耍爛招還洋洋得意，不改自大自爆本色。」她也提出三點理由，第一，高虹安以政務官職位任用前檢察官為個人涉貪案當司法門神，「公費私用心態與高虹安詐領立委助理費如出一轍、其心可誅！」

周玉蔻說，第二，任命案同時公然宣稱要追查新竹工程弊案，等同用嚇阻戰術叫板民進黨，交換高虹安本人貪污案不再徹查，她批評，「政治動作明顯，司馬昭之心 路人皆知，幼稚低級。」第三，她認為，高虹安用盡心機，不為市政、市民，為的是自己，高虹安等於公開承認自己涉及60萬交保的貪污罪，很難不坐牢，也向台灣社會展現了政治人物無知的底線。

此外，高虹安公布的第一波小內閣名單中，另外4名人事分別為秘書長為現任台北市政府地政局長張治祥、教育處長為中正國民中學校長童鳳嬌、地政處長為台中市政府地政局何憲棋、民政處為許明財市長室機要秘書嚴翊琦。

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