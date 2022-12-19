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阿根廷奪冠女球迷太興奮！觀眾席上「露奶慶祝」　7秒狂甩畫面瘋傳

▲▼卡達世足場邊有阿根廷女球迷嗨到脫衣。（圖／翻攝自推特@C2QMDJ）

▲卡達世足場邊拍到一名阿根廷女球迷嗨到脫衣。（圖／翻攝自推特@C2QMDJ，下同）

記者張寧倢／編譯

阿根廷在2022年卡達世界盃奪得冠軍，也為球王梅西在世足的最後一舞畫下完美句點，現場球迷更是嗨爆。不過，轉播鏡頭卻意外捕捉到，一名女球迷興奮到脫衣露胸，一手拿著球衣狂甩，邊跳邊慶祝阿根廷奪冠。短短7秒畫面已在推特上瘋傳，有網友也開玩笑說，這就是體育賽事「最美麗的一刻」。

根據《每日星報》報導，阿根廷在卡達世界盃結束了長達36年的敗北，終於重返世足冠軍地位。不過，推特網友@C2QMDJ看轉播時意外發現了「場邊最美的風景」。一名支持阿根廷的女球迷在卡達杜哈的體育館感受勝利滋味，她似乎太過興奮，直接把藍白條紋球衣脫掉，拿在手中揮舞，雖然因此露出胸部，但她也毫不在意繼續一邊跳一邊慶祝。

▲▼卡達世足場邊有阿根廷女球迷嗨到脫衣。（圖／翻攝自推特@C2QMDJ）

▲阿根廷女球迷露胸慶祝，引發網友討論。

這段影片在網路瘋傳也引發討論，報導引述部分國外網友留言稱，「這是多美麗的一刻啊，這就是體育賽事的全部」、「光就這位在最後露出胸部的阿根廷女子來說，這是一場非常精彩又公平的比賽」、「我想我11歲的兒子也在世界盃轉播時看到胸部了，阿根廷隊做得好！」還有人開玩笑地說，因為她胸部太大，「我真嫉妒那個在人群中露乳的阿根廷女人。」

事實上，卡達遵循嚴格的伊斯蘭律法，在世足開始前卡達旅遊局和各國政府就曾呼籲，應避免在公開場合穿著暴露衣服，以尊重當地宗教文化，因此穿著過於性感的服裝或是隨意裸露身體，除了可能面臨巨額罰款之外，更有可能遭到當局逮捕。

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阿根廷奪冠女球迷太興奮！　觀眾席「脫衣露奶」7秒狂甩

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