不只奪冠經典動作！梅西這顆進球太神了　複製上帝之手馬拉度納

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記者葉睿涵／綜合報導

阿根廷在19日的世足決賽中，苦戰了2小時才擊敗對手法國，成功拿下球王馬拉度納（Diego Maradona）1986年奪冠後的再一座世界盃冠軍。賽後，阿根廷隊長梅西手捧大力神盃，坐在隊友肩膀上歡呼，恰巧復刻了偶像36年前奪冠的歷史瞬間，而外媒也發現，梅西在冠軍戰中的點球竟與馬拉度納驚人地相似。

▲梅西在19日的世足決賽中多次上演與偶像馬拉度納驚人相似的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

據《每日星報》報導，阿根廷距離上一次奪冠已過36年。當時，馬拉度那憑藉一己之力，率領阿根廷球隊第二次拿下世界盃冠軍，捧盃後被隊友扛在肩上歡呼，在歷史留下深刻印記，也成為所有阿根廷足球人的夢想，希望自己有朝一日能像偶像一樣攀上巔峰。

12月19日，在歷經超過2小時的正規賽、延長賽與PK大戰後，梅西終於跟上了偶像馬拉度納的腳步，帶領阿根廷球隊拿下世界盃冠軍。隨後，和他一起從阿根廷青年隊踢到成年隊的好友阿奎洛（Sergio Aguero），毫不猶豫地將梅西抓起，讓他坐在自己的肩上繞場慶祝，恰巧復刻了馬拉度納36年前慶祝奪冠的一幕。

▲梅西在決賽中使用的正是偶像馬拉度納的點球戰術，下同。（圖／達志影像／美聯社）

此外，外媒也發現，梅西在決賽踢出的點球竟與馬拉度納當年使用的戰略一模一樣。在踢點球時，馬拉度納習慣一邊看著守門員的動作，一邊緩慢地向足球移動。當門將用力撲向其中一角時，馬拉度納就會趁機把球踢向另一角，讓對手完全來不及搶救，以此取得勝利。

梅西在決賽使用的也正是這樣的方法。在阿根廷的第一顆12碼罰球中，梅西在踢球前突然停止了助跑，待法國隊門將洛里（Hugo Lloris）撲向龍門左側時，梅西順勢將球踢到了相反的右側，破門拿下重要的第一分，為阿根廷奠定了勝利的基礎與信心。他也在進球後張開雙臂，學著馬拉度納的動作，慶祝射門成功。

2位足球傳奇人物在比賽中使用幾乎相同的點球技術一事，立刻吸引了全球球迷的注意，也讓對比影片迅速在網上瘋傳。不少網友紛紛留言表示，「我不敢相信這是真的，梅西完全做到了和偶像神同步」、「上帝啊，看看這是什麼！這一球也太神了吧！」、「這是為你而進的，馬拉度納！」

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