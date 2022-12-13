微波水晶餃變「凶器」　她一吃傻眼：跟石頭一樣怎麼咬？

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友表示，將水晶餃放到微波爐裡加熱，沒想到拿出來卻變成炸水餃，口感就像石頭一樣硬，讓她很苦惱到底該怎麼辦。文章公開之後掀起網友留言熱議，「沒有水分的食物基本上不適合微波加熱」、「要放水，有微波爐專用的蒸具」、「原來水晶餃可以變成凶器」。

▲原PO微波完的水晶餃。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，她把水晶餃丟到微波爐裡加熱，拿出來卻變成炸水餃，「跟石頭一樣怎麼咬啊？」而在附上的照片中，只見碗裡3顆水晶餃的外皮呈現白色，看起來已經失去彈性。

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「沒有水分的食物基本上不適合微波加熱」、「要放水，有微波爐專用的蒸具」、「原來水晶餃可以變成凶器」、「要用電鍋」；還有一名網友分享自己的慘痛經驗，「我上次把麵包從冷凍放進微波爐，因為不知道需要多久，我又忘了顧，最後我獲得一塊焦黑的板磚」。

其實使用微波爐也有很多需要注意的事項，例如微波加熱失去水分容易變乾的食品，可能會引發火災。日本東京消防廳就曾做過一份統計，光是2021年就發生65起微波爐火災事故，包含地瓜、馬鈴薯、包子、麵包等食品，加熱過度都可能造成微波爐起火。

營養師高敏敏也提醒，有4類食物千萬不能微波，分別為密封食物、金屬容器（例如鐵便當盒）、有皮食物（例如葡萄）、有殼食物（例如雞蛋），否則一不小心可能會直接爆炸。