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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文手插口袋冷對蘇貞昌？　高嘉瑜曝原因喊：想太多了

▲▼高嘉瑜時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一大選慘敗後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌17日首次合體出席公開活動，但蔡英文卻手插口袋，被媒體質疑兩人互動不熱絡，而民進黨高嘉瑜則說，是因為天氣冷，別想太多。

國民黨副秘書長王育敏在《TVBS戰情室》中表示，蘇貞昌與過去的行政院長不同，好像不覺得民進黨九合一大敗跟他有什麼關係，但像是人民對民進黨民進黨不好的印象，包括霸道、囂張、跋扈，都是蘇貞昌要檢討的，因為他在立院跟立委大小聲的畫面大家不會接受。

王育敏也提到，蔡英文作為一國之君，卻都不敢動蘇貞昌，連同台都手插在口袋，是不是有委屈。覺得換不掉蘇貞昌？而高嘉瑜則跳出來表示，「天氣很冷！你想太多了」。

針對被指與蔡英文互動冷，蘇貞昌表示，他們經常見面，不時要談國家大事，時常就要談各種國家大事，到彼此對於各種事情的看法，互動從來不斷，外界要怎麼看，其實都是不同的眼鏡，會做不同的解讀，如果要就他和蔡英文之間，要做各種文章，其實是大可不必，因為總統跟行政院長的辛苦，彼此最清楚，而且都一起為國家努力、為人民做事，希望大家都要給他們多一點鼓勵和支持，相信雖然在這麼冷的天氣中，也都會覺得很溫暖。

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