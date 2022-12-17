「一個人的武林鍛鍊精進」　高嘉瑜挺吳怡農：他在走一條我走過的路

▲高嘉瑜力挺吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）



實習記者李密／台北報導

近期國民黨在記者會、文宣上狂批民進黨立委補選參選人吳怡農是「膿包」，同黨立委高嘉瑜17日在臉書上批評吳怡農對手國民黨立委補選參選人王鴻薇人身攻擊、用拙劣手段汙名化吳怡農，汙辱選民智慧。她並大讚吳怡農，正在走一條她走過的路，在「一個人的武林」中鍛鍊精進，沒有為了勝選不擇手段，始終堅持乾淨、正向選舉的「農式風格」令人敬佩。

▲高嘉瑜力挺吳怡農。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）



高嘉瑜說，從11月30日民進黨正式提名開始，吳怡農就宣告要打一場乾淨、正向的選舉，「只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊」，「不插旗幟、不掛看板」。然而選戰經驗老道，又是媒體人出身的王鴻薇卻選擇另一條路，毫不留情、口才犀利、炮火猛烈的各種批評及人身攻擊，甚至硬要在耶魯大學經濟系高材生的身上，貼上「黑道小弟」、「膿包」等標籤，用最簡化的方式、最拙劣的手段汙名化吳怡農，也侮辱了選民的智慧。



高嘉瑜表示，吳怡農在走一條她走過的路、走一條自己的路，雖然面對各種不堪入耳的攻擊，吳怡農也是平心靜氣堅持著他的理念，在濕冷的天氣，站在街頭闡述理念及政見，訴諸選民、直接面對最真實的民意。或許沒有犀利的口才、政治人物的圓融，但他堅持理想、無所畏懼，展現的是最真實的自己跟實踐理想的信念。即使有人認爲吳怡農就該「轉守為攻」，應該也要激起選民的仇恨值才有贏的可能，但吳怡農還是繼續說政見、深入社區及人群。



高嘉瑜認為，正面的選舉方式、用最真實的自己來面對民意、用政見及理念來爭取選民的認同，就是吳怡農在這次立委補選所帶來最大的價值及意義。或許很多支持者心急如焚、很多老派政治人物不以為然，但這是讓人尊敬的選戰方式，吳怡農沒有爲了贏不擇手段，而是在一個人的武林中自我鍛鍊精進，也留下令人敬佩的典範及身影。