吳怡農：「提到兵役就失去選票」低估選民　要看清中共野心

▲吳怡農今天再度談及兵役制度改革主張。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委參選人吳怡農18日表示，九合一選舉的核心議題是市政表現，不是兵役議題，若是把選民簡化成「提到兵役就會失去選票」，太低估了選民，要看清中共政權的野心，避免戰爭唯一的方式是提升自我準備，因此，他主張建立全民國防，除了堅強的國防，也需要建立國土防衛部隊。

吳怡農今天晚間接受電視政論節目「雅琴看世界」專訪，主持人張雅琴關注，民進黨經歷九合一敗選，黨內是否有人要吳怡農不要再談兵役制度問題？吳怡農說，從選舉結果來看，幾乎每一位連任的縣市首長都選上，這顯示九合一大選的核心議題是市政表現，不是兵役議題，其實早從他回到台灣，就透過媒體投書很公開地談對兵役制度的想法，3年前國家安全也是他的競選主軸。

吳怡農強調，民進黨中央黨部、一些夥伴們當然知道兵役制度改革是他一貫的立場，若把選民簡化成提到兵役就會失去選票，太低估了選民。他說，國家安全的威脅不是來自任何政黨，日本、澳洲都在戰備，印度前幾天才跟中國打起來，若將兵役制度變成選舉操作，對不起選民頭家。

吳怡農還說，跪下來、一國兩制不是台灣社會所期待，重點是，不能一廂情願地以為求和，別人就不會想要併吞台灣，中國對台灣的野心幾十年來不變，但過去數年解放軍不斷提升攻台的能力，要看清這個事實：中共政權的野心是不會停的，避免戰爭的唯一方式是提升自己的準備。

吳怡農並以烏克蘭經驗舉例說，俄羅斯總統普丁今年2月進攻烏克蘭時，知道烏克蘭過去數年做了多少改革，或沒有低估人民保衛家園的決心，如果他知道後面這麼難搞，烏克蘭就更有機會避免2月被入侵。他說，所有的國防投資是為了避免戰爭，必須建立全民國防，除了堅強的國軍，還需要建立國土防衛部隊，仿效美國、波蘭、烏克蘭建立民間部隊的案例，國土防衛部隊與正規部隊相輔相成，提升國家的防衛韌性，別人才有辦法相信台灣有意願保護自己，他的主張就是這麼簡單，不曉得為什麼對手至今無法提出具體的主張和批評。