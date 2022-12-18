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吳怡農首曝「想婚」關鍵　三級警戒感情開始穩定「時間差不多了」

▲▼吳怡農的妻子照片曝光。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝YouTube「原一個夢！」）

▲吳怡農新婚妻照片日前曝光。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝YouTube「原一個夢！」）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農18日首度透露與妻子顏采薇的戀愛故事，兩人因為朋友介紹認識，交往1年多後決定結婚，關鍵原因是去年三級警戒期間多了相處時間，感情開始穩定下來，有很多時間在一起相處。他還透露說，太太是基督徒，雖然自己還沒有受洗，但近期競選期間去宮廟拜拜就會被唸一頓。

吳怡農今天晚間接受電視政論節目「雅琴看世界」專訪。主持人張雅琴關注，中選會上周公布財產申報，吳怡農新婚妻子的姓名年齡也曝光，並問吳為什麼選擇在立委補選前登記結婚？吳怡農說，他今年底就滿42歲了，結婚的時候還不知道會參選，對他來說，時間差不多了，結婚是很正常的，「我們兩個也很合，有一天妳看看我，我看看妳就去登記了」。

吳怡農說，一切來得很突然，他本來還計畫要宴客、去美國走一趟當度蜜月，但現在因為補選改變了所有計畫。他透露，自己和太太是因為共同朋友介紹而認識，已經認識很多年了，「我們就很合啊！」張追問為什麼知道彼此很適合？吳說，太太跟他說，每天都要提醒自己「我到底喜歡你什麼」，不管是婚前還婚後他們都同居了，必須要分工、互相幫忙，但現在因為太忙了，他付出的絕對低於50％，並指1月8日選舉後必須彌補太太的付出。

吳怡農也在訪談過程談及，在所有的民主國家，候選人的祖宗十八代都被翻一遍是理所當然的，每位參選人都會有心理準備，但對於圈外的人來說是很大的衝擊，需要有相當大的心理素質。張雅琴幫腔說，像她從來沒有貼過先生的照片，貼小孩的照片就會（被）翻臉。

張雅琴詢問，太太是否希望吳怡農當選？吳怡農感性地說，當然，「她給我很大的力量」，在面對外界比較負面的攻擊的時候，會偶爾送自己一些經文，給他一些力量；張詢問想要透過電視跟太太說什麼？吳笑說，「我會回家跟她說」；張又追問，太太會教吳怡農做瑜伽嗎？吳說，「我已經一段時間沒運動了」。

▲▼吳怡農濱江市場內攤。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳怡農近期接受媒體聯訪時，被詢問是否將打出「夫人牌」。（圖／記者周宸亘攝）

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