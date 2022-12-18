小火鍋最推哪家？他曝「心中第1名」自助區超狂：不給其他間活

▲火鍋。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

對許多人而言，天氣這麼冷，當然要吃火鍋暖暖身子！就有網友發文求推薦，好奇北部有什麼好吃的火鍋？而日前也正巧有網友大推一家CP值相對高的小火鍋店，除了主食，還有點心、飲料等可以拿。相關話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上發文，提到今天的天氣真的冷到爆，讓他決定晚上要吃火鍋，北部有哪一家是好吃、CP值又超高的嗎？大家推薦哪一家？而貼文底下，「8鍋」、「小紅莓（石頭火鍋）」、「久湯鍋の物」等都被點名。

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此外，日前也有網友以「六扇門一出，平價小火鍋還有哪家能打的」為題發文，分享「六扇門」這家火鍋店。他說自己花了180元點了小火鍋，但有吃不完的王子麵、肉燥飯，還有爆米花、鬆餅、汽水機、咖啡機等，根本不給其他家活！

貼文底下，也有網友贊同表示，「六扇門真的好吃」、「六扇門光專業咖啡機就值得了」、「確實，小火鍋價位中最優」、「六扇門好吃，平民美食」、「六扇門真的我這種窮人最愛，麵無限加還有冰淇淋」、「六扇門真的是強，番茄鍋便宜又好吃」。只是也有些網友透露，「六扇門不是每家品質都一樣」、「你是哪一家啊？我這邊沒鬆餅、沒洋芋片」、「六扇門良莠不齊」。

還有些網友推薦其他家小火鍋，「石二鍋X打」、「石二鍋X打！現在排隊要等40幾組」、「藝鍋物也是麵無限」、「無聊，饌囍堂X打」、「8鍋持續領先」、「8鍋啊，我家這超強」、「鍋湯匯CP值蠻高的啊！還24小時」。

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