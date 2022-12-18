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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍宣布在渤海、黃海軍演8日　遼寧號前天才通過宮古海峽

▲▼補給中的遼寧號航空母艦與南昌號驅逐艦。（圖／CFP）

▲遼寧號航空母艦。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸大連海事局17日發出航行警告，稱從18日下午4時起，渤海海峽黃海北部將執行為期8天的軍事任務，期間禁止駛入。

根據航行警告，渤海海峽黃海北部，從18日16時至25日16時，四點連線範圍內將執行軍事任務，期間禁止駛入。

值得注意的是，日本防衛省17日曾表示，海上自衛隊發現包含解放軍航母遼寧艦在內的6艘共軍艦艇，16日經過日本宮古海峽出太平洋，研判可能會在太平洋進行訓練。

▼解放軍宣布在渤海、黃海軍演。（圖／翻攝大連海事局）

▲▼解放軍宣布在渤海、黃海軍演8日　航母前天才通過宮古海峽。（圖／翻攝大連海事局）

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