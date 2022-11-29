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時隔4月！美艦再駛入南海　解放軍：跟蹤監視警告驅離

▲▼ 美軍第七艦隊證實，巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）及「安堤坦號」（USS Antietam）28日通過台海。（圖／翻攝自第七艦隊官網）

▲美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」29日進入南海。（示意圖／翻攝自第七艦隊官網）

記者鄭思楠／綜合報導

美軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville，舷號 CG-62）29日進入南海，對此，大陸解放軍南部戰區發文表示，已組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，11月29日美「昌塞勒斯維號」號未導彈巡洋艦未經中國政府批准，非法闖入中國南沙島礁鄰近海域，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。

他說，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證，充分說明美是不折不扣的南海安全風險製造者。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美艦上回進入南沙群島「自由航行」是今年7月16日的伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold，舷號DDG-65）。據路透社報導，美國海軍當時在聲明中說，「7月16日，班福特號在南沙群島附近的南海地區主張航行權與自由，符合國際法。」

美國眾議院議長裴洛西8月初訪台後，解放軍在台灣周邊舉行大規模軍演，美國隨後派昌塞勒斯維號和巡洋艦「安提頓號」（USS Antietam）穿越台灣海峽，9月又派伯克級驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）通過台灣海峽。

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