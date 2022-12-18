　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

都是假設性問題！林奕華閃答接北市副市長　「這該問蔣萬安」

▲林奕華18日上午受訪 。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林奕華18日上午受訪 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長當選人蔣萬安將於25日就職，立委林奕華屢被傳是第二位副市長人選，但至今尚不明朗。林奕華今（18日）被問及此事，皆以「假設性問題」閃答；另外，媒體追問有關北市副市長於2月1日就任是否適當？她則說，這應該問蔣萬安。

由於國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人王鴻薇確診，今由林奕華、北市議員陳炳甫、徐弘庭等人協助王在松江市場掃街拜票。掃街前，林奕華受訪表示，她跟王鴻薇是好朋友，心目中也認為王是已經準備好的立委人選，王不管在議會問政或各方面條件，都有立委水準，相信選民會做出睿智決定，讓王進立法院為選民發聲。

媒體詢問林奕華，她要接副市長有譜了嗎？倘若於明年2月後才會宣布，就不用補選？林回應，這是假設性問題，對她來說，今天就是來幫王鴻薇的忙，也協助蔣萬安市政交接，假設性問題不方便回答。

媒體追問，徐弘庭跟陪同掃街，若林奕華接北市副市長，徐是否為交棒的適合人選？林奕華表示，第一、這是假設性問題；第二、就她知道，今天來的議員跟王鴻薇為議會同質詢組，同組感情比較好，大家都想來當王的分身，所以一起來幫忙。

另外，有關北市副市長於2月1日是否適當一事？林奕華則說，都是假設性問題，這應該問蔣萬安。

接著，徐弘庭則被問，是否會爭取林奕華的空缺？徐指出，這是假設性問題，他已提過不缺席2024，對於任何可能性有助國民黨世代傳承、兩個世代合作、提升立院戰力，都不排斥。

媒體追問，林奕華是否有徐弘庭溝通過？徐回應，不太能回答，假設性問題等到時間到了自然有答案。

▼徐弘庭18日上午受訪 。（圖／記者呂佳賢攝）

▼徐弘庭18日上午受訪 。（圖／記者呂佳賢攝）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
世足冠軍賽「最高賠率400」　這國家最多人看好
副廠長慢跑被撞求償1372萬！　判賠卻剩386萬
嫌電暖器耗電！　「1家電」網推爆：省錢又快速
團滅！　俄羅斯「精銳部隊」爆全軍覆沒
獨／曾遭朱雪璋斷腳筋　「深海閻王」猥褻女童出事了
暖暖包「放1部位」火速暖起來　醫學博士：握手上太浪費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳釗燮：中國恐積極準備攻台　鼓勵瑞士對兩岸更中立

陳光復公布小內閣人事　老幹新枝「為澎湖做對的事」

都是假設性問題！林奕華閃答接北市副市長　「這該問蔣萬安」

英下議院報告支持維持台海現狀　外交部感謝

多圖／北市急凍10°C　吳怡農濱江市場拜票玩自拍

賴清德民調為何輸給侯友宜？　媒體人分析背後關鍵

吳怡農：反共保台是全民共識　支持中國人民追求自由民主

邀新婚妻合體拜票？　吳怡農：有機會一定跟大家介紹

嘉義市長選戰登場！李俊俋帶太太現身　笑喊：難得睡很晚

跟蔡英文互動冷？　蘇貞昌：我們的辛苦彼此最清楚

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

吳釗燮：中國恐積極準備攻台　鼓勵瑞士對兩岸更中立

陳光復公布小內閣人事　老幹新枝「為澎湖做對的事」

都是假設性問題！林奕華閃答接北市副市長　「這該問蔣萬安」

英下議院報告支持維持台海現狀　外交部感謝

多圖／北市急凍10°C　吳怡農濱江市場拜票玩自拍

賴清德民調為何輸給侯友宜？　媒體人分析背後關鍵

吳怡農：反共保台是全民共識　支持中國人民追求自由民主

邀新婚妻合體拜票？　吳怡農：有機會一定跟大家介紹

嘉義市長選戰登場！李俊俋帶太太現身　笑喊：難得睡很晚

跟蔡英文互動冷？　蘇貞昌：我們的辛苦彼此最清楚

全球最大水族箱爆裂！百萬公升海水傾瀉　1500條熱帶魚屍遍佈街道

世足冠軍賽「最高賠率400」！　法國最多人看好

外送東山鴨頭...低頭驚見「2食材親戚」幫腳底按摩　他壞笑：餓了

北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」：台海衝突風險越來越大

寒流報到！花蓮啓動低温關懷機制　發放獨老禦寒物資

一捏爆流邪惡蛋液！台中18元車輪餅塞滿大顆珍珠　古早味玩出新創意

學甲槍擊案兩波行動逮7嫌　3收押2聲押2飭回

漁光島旁的「城市懶人露營」超chill！有釣魚區彈跳床、BBQ嗨玩整天

電影版《想見你》75秒預告曝！挑戰觀眾邏輯資訊量爆棚

巫啟賢22歲女兒挨酸「皮膚黑像個男的」！　親讀惡評高EQ回應

網美摔一跤！友人蜜臀全露　足球踢進人肉球門辣翻網友

政治熱門新聞

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

挺高虹安熱心民眾4人組身分曝　四叉貓：自己人

如何讓綠營放過高虹安？翟本喬：找這人當副市長

高虹安60萬交保後首PO　「抱著感恩的心」許一願望

快訊／兵役延長將定案？蘇貞昌：會即時向國人報告

「我投資台灣」！王鴻薇證實坐擁台北、林口3房

侯友宜罕見連請5天假！　新北市府：市長私人行程

高虹安恐無法宣誓就職？　媒體人舉「這事」：馬上讓綠營血流成河

踢爆蔡詩萍昔為「小花心」　秦慧珠：曾在公車上追女生

賴清德民調為何輸給侯友宜？　媒體人分析背後關鍵

爆乳田慎節當選　3Q哥：她很有料

不甩王鴻薇要求辯論　吳怡農：沒有政見從哪開始？

2024民調賴清德輸侯友宜 　陳其邁說話了

高虹安涉詐助理費　郭正亮曝解方：快找副市長挖「新竹大秘寶」

更多熱門

相關新聞

多圖／北市急凍10°C　吳怡農濱江市場拜票

多圖／北市急凍10°C　吳怡農濱江市場拜票

中央氣象局發布20縣市低溫特報，台北市18日天氣非常寒冷，持續維持10度左右低溫。民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農上午前往濱江市場內攤拜票，他身著黑色夾克、牛仔褲，顯得一身輕便，上午接近9點半接受媒體聯訪前，就先感慨「非常的涼齁」，隨後轉往市場拜票前，有支持者熱情邀約拍照，吳則熟練地舉起手機自拍。

吳怡農：支持中國人民追求自由民主

吳怡農：支持中國人民追求自由民主

打夫人牌拜票？　吳怡農：有機會一定跟大家介紹

打夫人牌拜票？　吳怡農：有機會一定跟大家介紹

不甩王鴻薇要求辯論　吳怡農：沒有政見從哪開始？

不甩王鴻薇要求辯論　吳怡農：沒有政見從哪開始？

彭振聲市政交接放鴿子　秦慧珠怒：柯市府進入擺爛時間

彭振聲市政交接放鴿子　秦慧珠怒：柯市府進入擺爛時間

關鍵字：

林奕華蔣萬安徐弘庭台北副市長王鴻薇補選

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

季芹峇厘島脫了！

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

上錯匝道倒退嚕！小貨車追撞聯結車2人慘死

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

全台急凍！心臟醫提慎防「室內猝死」

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面