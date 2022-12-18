都是假設性問題！林奕華閃答接北市副市長　「這該問蔣萬安」

▲林奕華18日上午受訪 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長當選人蔣萬安將於25日就職，立委林奕華屢被傳是第二位副市長人選，但至今尚不明朗。林奕華今（18日）被問及此事，皆以「假設性問題」閃答；另外，媒體追問有關北市副市長於2月1日就任是否適當？她則說，這應該問蔣萬安。

由於國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人王鴻薇確診，今由林奕華、北市議員陳炳甫、徐弘庭等人協助王在松江市場掃街拜票。掃街前，林奕華受訪表示，她跟王鴻薇是好朋友，心目中也認為王是已經準備好的立委人選，王不管在議會問政或各方面條件，都有立委水準，相信選民會做出睿智決定，讓王進立法院為選民發聲。

媒體詢問林奕華，她要接副市長有譜了嗎？倘若於明年2月後才會宣布，就不用補選？林回應，這是假設性問題，對她來說，今天就是來幫王鴻薇的忙，也協助蔣萬安市政交接，假設性問題不方便回答。

媒體追問，徐弘庭跟陪同掃街，若林奕華接北市副市長，徐是否為交棒的適合人選？林奕華表示，第一、這是假設性問題；第二、就她知道，今天來的議員跟王鴻薇為議會同質詢組，同組感情比較好，大家都想來當王的分身，所以一起來幫忙。

另外，有關北市副市長於2月1日是否適當一事？林奕華則說，都是假設性問題，這應該問蔣萬安。

接著，徐弘庭則被問，是否會爭取林奕華的空缺？徐指出，這是假設性問題，他已提過不缺席2024，對於任何可能性有助國民黨世代傳承、兩個世代合作、提升立院戰力，都不排斥。

媒體追問，林奕華是否有徐弘庭溝通過？徐回應，不太能回答，假設性問題等到時間到了自然有答案。

▼徐弘庭18日上午受訪 。（圖／記者呂佳賢攝）