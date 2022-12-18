北市啟動「街友避寒所」無入住條件　社會局夜訪北車、艋舺公園勸導

▲衛福部與北市府夜訪街友。（圖／台北市社會局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

入冬以來最強一波寒流來襲，氣象局針對全台18縣市發布低溫特報，台北市社會局自17日至18日，連續2晚啟動街友低溫關懷服務，開設街友避寒所，並出動社工至台北車站、艋舺公園及萬華車站等處，逐一告知街友避寒所開設訊息。

衛福部長薛瑞元、衛福部政務次長李麗芬、衛生福利部社會救助及社工司長蘇昭如、副司長楊雅嵐等人，17日晚間與北市社會局長周榆修親臨艋舺公園、萬華避寒所及台北車站進行街友夜訪，致贈暖暖包與防疫口罩，在寒冬中為街友送上溫暖的關懷與禦寒物資，也關懷街友的健康狀況，並再次勸導入住避寒所。

因應此次低溫冷氣團，台北市社會局9日已啟動全市全市街友大夜訪，12區社福中心針對轄區內街友進行訪視關懷並放禦寒物資，近日社工更逐一勸導街友入住中途之家或返家，以保障生命健康安全。

面對台北市夜間溫度低於12度以下，社會局針對台北車站、萬華區等街友聚集處成立臨時避寒所，皆未設置任何入住條件，鼓勵街友儘可能前往社會局開設避寒所過夜；另現有兩處街友安置處所也提供24小時安置服務，有需求的民眾可主動洽詢1999。

周榆修呼籲，低溫期間，長輩與體弱者應多加留意身體狀況，民眾如有禦寒物資需求者，經社工評估後可就近向社會局各區社會福利服務中心領取，另再次呼籲街頭朋友們於低溫期間接受收容，如有需要，可撥打1999求助，並提醒有飲酒習慣者，千萬不要喝酒取暖，以免失溫，注意自己的生命安全。