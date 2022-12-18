殺夫「嫌犯」終於落網！女警長卻死在家中　詭異遺言曝光

▲美國加州高速公路巡警隊長、49歲女上尉茱莉·哈丁（Julie V. Harding）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

加州高速公路巡警隊備受矚目的女隊長茱莉（Julie V. Harding）9月底經歷了53歲丈夫麥克（Michael Harding）遭槍殺的悲劇，肯塔基州警方、田納西州當局與FBI聯手展開調查，終於在12月8日逮捕一名男嫌，怎知案件才有重大突破，遺孀茱莉卻在10日被發現陳屍家中，而且現場沒有他殺跡象，還留有一張奇怪紙條。

綜合美聯社、「Law&Crime.com」報導，49歲的茱莉於1999年投身警隊後一路升遷，到2018年已經升為加州高速公路巡警隊長，同時身兼尤巴-薩特都會區的指揮官。不過，茱莉與丈夫麥克近期分居，麥克的朋友克利里（Preston Cleary）也說這對夫妻的婚姻出了問題，麥克還曾向茱莉提離婚。

53歲的退伍老兵麥克9月20日準備去拿他要在克利里婚禮上穿的伴郎燕尾服，半路竟離奇失蹤，6天後被發現陳屍在肯塔基州坎伯蘭郡（Cumberland）靠近田納西州邊界的一處空屋，身上多處槍傷，但房產並非登記在麥克名下。命案直到12月8日才有重大進展，肯塔基州警方聯手田納西州和FBI進行調查並逮捕涉嫌謀殺麥克的60歲男子奧唐納（Thomas O’Donnell）。

▲身為警隊隊長的茱莉因闖入已故丈夫交往的對象家中，被監視器拍下後遭到逮捕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

奇怪的是，奧唐納被捕的同一天，遺孀茱莉在田納西州也遭到逮捕。田納西州警方表示，茱莉曾在10月初非法潛入丈夫生前仍在交往中女友的家，偷走丈夫養的狗，畫面全被門鈴監視鏡頭給拍了下來，所以對她提出跟蹤和竊盜罪的指控，茱莉遭逮捕後很快又被釋放出來。然而，兩天後的12月10日，茱莉被發現陳屍田納西州塞利納（Celina）的家門前，這裡是她和麥克曾經同住的家，當局表示現場沒有他殺跡象。

麥克好友克利里向媒體爆料，茱莉死於槍傷，而且留了一張紙條寫道，「麥克，我想是你贏了。」克利里說，他認為是茱莉雇用一名殺手，謀殺了她的丈夫，「我相信她計畫了好幾個月。」報導指出，目前茱莉的遺體仍在進行驗屍，不過有消息人士透露，當局正在調查這對相隔不到4個月相繼中彈逝世的夫妻，兩人之死是否存在可疑的關聯性。

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