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北京明年奪台？　CIA局長曝「誠實答案」：台海衝突風險越來越大

▲▼美國中央情報局（CIA）局長人選伯恩斯（William Burns）。（圖／路透）

▲ 美國中央情報局局長伯恩斯。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）日前受訪提及烏俄戰爭、兩岸緊張及伊朗情勢等議題，針對北京是否可能在明年內奪台，他坦言絕對不會低估中國國家主席習近平的野心，認為未來10年內台海發生軍事衝突的風險會越來越大。

美國公共廣播電視公司（PBS）16日播出伯恩斯專訪，談到烏俄戰爭時被問及對中俄合作關係有多擔心，他回答，「我認為習近平和普丁近年來建立非常密切的合作關係」，俄國侵烏的幾周前，二人在北京冬奧上宣布中俄的無限友誼，但事實證明二國合作關係依然存在限制，至少習近平不願提供普丁在戰爭中所需的軍援。

伯恩斯說明，他不會低估中俄領導人對合作關係的承諾，「但觀察中國領導人對烏克蘭戰爭的反應很有趣」，有鑑於習近平對台灣和其他地區的野心，「我認為沒有任何外國領導人比習近平更關注這場戰爭和俄國糟糕的軍事表現」。

當主持人詢問他是否認為習近平有意在明年內接收台灣，伯恩斯回答，「是的，我不確定我是否會用幾個月或一年內的時間來衡量，但我絕對不會低估他控制台灣的野心，中情局的其他同事也不會。」

伯恩斯進一步說明，習近平已經公開表明，傾向不透過武力達到統一，「但我們知道他也指示軍方領袖，在2027年以前做好準備開戰。因此我認為誠實的答案是，接下來的10年內，發生軍事衝突的風險會隨時間越來越大。」

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲ 習近平在中共二十大後進一步鞏固權力。（圖／路透）

他直言，對CIA來說，沒有任何問題比台灣和中國帶來的長期地緣政治挑戰更重要。他在任的2年內，CIA新成立一個完全聚焦中國的任務中心，成為CIA唯一僅針對單一國家的任務中心，投入資源和人力，「因為這是一場全球競爭。」

至於中國各地反清零示威是否削弱習近平的權力，伯恩斯給出否定答案。他認為習近平才剛在中共二十大中鞏固權力，可能是毛澤東以後最強大的中國領導人，不過從現實層面看來，北京為控制疫情犧牲經濟，未來恐怕影響技術創新和其他領域。

針對TikTok對美國國安構成的威脅，伯恩斯則認為，由於TikTok母公司來自中國，而中國政府能夠存取該國許多用戶個資，塑造出現在TikTok上的內容，以滿足領導階層的利益，「我認為這些都是真正的挑戰，也是真正令人擔憂的問題。」

身為情報人員，他無法對於是否立法禁止TikTok做出評論，但也強調，「看到中國政府如何操縱TikTok真的很令人不安」，建議身邊親友的孩子和年輕人，使用TikTok應該「非常小心」。

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