馬斯克順應民意　恢復「遭停權記者」推特帳號　

▲馬斯克恢復遭停權記者推特帳號 。（圖／路透）



文／中央社

社群媒體推特（Twitter）新老闆馬斯克因一起與他私人飛機行蹤有關的爭議，昨天將數家美國知名媒體記者推特帳號停權。經網友意見調查後，他今天說將讓這些帳號恢復。

綜合法新社和路透社報導，這起爭議源自一個利用公開可得資訊發布馬斯克（Elon Musk）私人飛機行蹤的推特帳號@elonjet。馬斯克先前曾發推文表示，基於言論自由他不會將這個帳號停權；但他14日卻以安全考量為由，將這個帳號和其他幾個追蹤他私人飛機的帳號停權。

馬斯克表示，之所以有必要這麼做，因為他的孩子之一乘坐一輛汽車在洛杉磯遭遇「一名瘋狂跟蹤者」追隨。他似乎將這起事件怪罪於追蹤他私人飛機的行為。

之後有些記者報導這整起事件，並附上推文，內容連結到已遭停權的@elonjet帳號。引發馬斯克抨擊，這形同針對他個人及他的家人提供「暗殺座標」。

推特不久後也修改隱私政策，禁止分享「即時定位資料」。到了昨天晚間，包括「紐約時報」、美國有線電視新聞網（CNN）和「華盛頓郵報」等知名媒體的一些記者，發現他們的推特帳號在未通知情況下遭到停權。

這起插曲被一位知名資安研究人士稱為「週四夜大屠殺」（Thursday Night Massacre）。馬斯克的批評者說，這再次證明這位自稱「言論自由絕對論者」的億萬富豪，會排除他個人不喜歡的言論與推特使用者。

馬斯克隨後在推特個人帳號發起意見調查，詢問網友他應該立即或在一週後恢復停權帳號；結果參與投票的369萬名用戶接近59%支持現在恢復。於是馬斯克發表推文說：「人們已經表達他們的意見。追蹤我定位的帳號現在將會復權。」

一些遭到停權的推特帳號似乎已經恢復正常，例如曾任美國新聞網站Vox記者的魯帕（Aaron Rupar）又可以發推文。

但推特將記者帳號停權的行為，先前遭到歐洲聯盟（EU）、法國、德國和英國的官員譴責。

主管價值與透明度事務的歐盟執行委員會（European Commission）副主席喬霍瓦（Vera Jourova）在推特發文表示：「記者推特帳號遭到強制停權的消息令人憂心。」她警告，根據歐盟法律，推特可能面臨巨額罰款。「馬斯克應該知道這一點。法律規定具在，很快就會有處罰。」

法國產業權理部長勒斯鳩（Roland Lescure）今天稍早 也在推特上表示，由於馬斯克停權記者帳號，他將暫停使用推特。德國外交部則警告，推特此舉危害新聞自由，令人無法接受。