孕媽慘淪性奴被囚破屋！「鯊魚男」逼夜夜接客：敢逃就咬斷脖子

▲「鯊魚男」巴拉哈斯囚禁了一名孕婦，並將對方當成性奴長達3周，而被警方逮捕。（圖／翻攝自傑納西郡警長辦公室）

記者葉睿涵／編譯

美國36歲「鯊魚男」巴拉哈斯（Michael Anthony Barajas）因為私自囚禁了一名20歲孕婦，並將對方當成性奴長達3周，而被警方控以綁架、一級刑事性行為等多項罪名，持續被關押在拘留中心。

據《鏡報》報導，美國傑納西郡警長辦公室指出，這名不願透露姓名的年輕孕婦聲稱，她自11月24日感恩節那周開始，就被巴拉哈斯囚禁在一所破舊的房子至今。當時，她被家人們趕出住所，並在隨後遇到了開著小轎車的巴拉哈斯。

巴拉哈斯告訴她，自己能為她提供食物與棲身的住所，輕易地取得了這名無家可歸的女子的信任，於是她便跟隨巴拉哈斯一同來到一座小房子中。然而，當孕婦一進入房子，巴拉哈斯立刻就像變了個人一樣，將她綁在床上，並將她囚禁在房內。偶爾，巴拉哈斯還會邀請友人來到房內，強暴這名年僅20歲的孕婦，以換取金錢。

這名年輕的孕婦不願被當成性奴，曾在被囚的3周內2次試圖逃跑，可惜卻都被巴拉哈斯發現後拖了回去。由於巴拉哈斯將自己的牙齒削成了像鯊魚一樣的尖牙，因此當孕婦逃跑被發現，巴拉哈斯就會威脅她，自己會用利齒咬斷她的脖子，並撕開她的喉嚨，讓警方也不禁感嘆，「這個傢伙，他是個惡魔。」

12月8日，當地警方帶著特工小組一同突襲了這座房子，將巴拉哈斯逮捕，並將孕婦緊急送往密西根赫爾利醫療中心（Hurley Medical Center）急診室，才終結了這名孕婦地獄般的性奴生活。

巴拉哈斯將被控以7項罪名，其中包括綁架、人口販賣、使用危險武器襲擊和一級刑事性行為等，而他每項指控的保釋金為3.5萬美元（約新台幣107萬元）。截至12月14日，他一直被關押在拘留中心。